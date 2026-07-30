Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron en las últimas semanas a decenas de personas en al menos 15 aeropuertos, entre ellas cónyuges de ciudadanos estadounidenses, trabajadores tecnológicos y extranjeros con visas vencidas. Los operativos, en mostradores de check-in y puertas de embarque, forman parte de una ampliación en los arrestos migratorios en aeropuertos desde mayo de 2025.

Quiénes son los nuevos blancos de las detenciones

El abogado Ghassan Shamieh representa a cuatro clientes arrestados en diez días , dos de ellas recién casadas con ciudadanos estadounidenses.

, dos de ellas recién casadas con ciudadanos estadounidenses. Una mujer ugandesa en silla de ruedas, con anemia falciforme y solicitud de asilo, fue detenida.

Una fuente del ICE citada por CBS News describió a los viajeros como "blancos fáciles", por ser zonas seguras con datos previos del caso SAUL LOEB - AFP

“No se trata de personas con antecedentes penales”, dijo Shamieh en diálogo con The New York Times. “Estamos hablando de migrantes con solicitudes legítimas pendientes”.

El caso que se viralizó: Chantal Morales Rojas

La ecuatoriana Chantal Morales Rojas, de 27 años, fue interceptada el 20 de julio al abordar un vuelo entre Denver y Oakland. Cuando escaneó su tarjeta de embarque, sonó una alarma y el agente de la puerta le pidió que esperara. Instantes después, dos agentes vestidos de civil la interceptaron en la pasarela y la detuvieron.

Aumentan Los Arrestos Del ICE En Los Aeropuertos, Abriendo Un Nuevo Frente En La Campaña De Deportación - The New York Times

“Dijeron que iban a ser respetuosos, que serían educados", dijo Alicia Dantzker, amiga de la familia que viajaba en el mismo vuelo y grabó parte del incidente.

Había ingresado en enero de 2023 con visa J-1 , vencida en enero de 2025, y ya había solicitado permanecer, según su abogada, Laura Lichter.

, vencida en enero de 2025, y ya había solicitado permanecer, según su abogada, Laura Lichter. Un juez autorizó su liberación bajo fianza de US$3000 y su defensa demandó al gobierno.

TSA e ICE profundizan la colaboración

El acuerdo entre ambas agencias ahora incluye a personas sin antecedentes penales sospechadas de violaciones civiles migratorias, según consignó CBS News.

sospechadas de violaciones civiles migratorias, según consignó CBS News. Una fuente del ICE citada por el medio estadounidense describió a los viajeros como “blancos fáciles”, por ser zonas seguras con datos previos del caso.

La TSA y el ICE acordaron la detención de personas sin antecedentes penales sospechadas de violaciones civiles migratorias MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Abogados alertan sobre un cambio de estrategia

“En 38 años ejerciendo el derecho migratorio nunca había visto esto” , afirmó Charles Kuck , abogado en Atlanta, quien representa a un ingeniero indio detenido mientras renovaba su permiso laboral.

, afirmó , abogado en Atlanta, quien representa a un ingeniero indio detenido Shannon Shepherd , de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración en Chicago, ahora recomienda evitar vuelos domésticos a quienes cambian su estatus.

, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración en Chicago, ahora recomienda a quienes cambian su estatus. El DHS afirmó, según un comunicado citado por CBS News, que quienes están ilegalmente en el país “ya no podrán volar” salvo para autodeportarse.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.