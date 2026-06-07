Aún sin Messi pero con disciplina, Argentina vence a Honduras y muestra solidez

Con más acción que emoción, Argentina venció este sábado 2-0 a Honduras en un amistoso premundialista, que tuvo a un convaleciente Lionel Messi en el banco durante el duelo disputado en el gigantesco estadio Kyle Field de Texas, casi lleno

El primer gol llegó de penal a los 37 minutos, con un disparo de Lautaro Martínez, mientras que a los 54, un omnipresente Giuliano Simeone anotó el segundo para sellar la victoria, tras recibir, justamente, un pase de taco de "El Toro".

Con varios de sus titulares aún en recuperación, el DT Lionel Scaloni ensayó un esquema que incluyó a un activo Valentín Barco en el centro, a un Giuliano Simeone insistente por izquierda, y al mediapunta Thiago Almada, que no se lució.

El juego albiceleste fue mental, disciplinado, de menos a más y con varios cambios en la segunda mitad para probar el equipo.

La casi centenaria y colosal casa de los Texas A&M Aggies, con capacidad para 102.733 personas y 60 metros de altura, albergó a 91.102 almas, quienes ovacionaron a Messi, aún en recuperación por una lesión, cada vez que era enfocado por las cámaras, aunque no alineó.

-Bombón asesino-

El duelo empezó con un blooper: la cumbia "El bombón asesino", aquella que se hizo famosa en la final de la Copa Sudamericana 2019, sonó por unos segundos en vez del himno nacional de Argentina. El error fue subsanado y todo volvió a la normalidad.

La partida fue tan amistosa que se disputó sin VAR, tuvo en el estadio, además de a los hinchas albicelestes, a residentes en Texas de distintas latitudes, entre ellos centroamericanos e indios, quienes llevaban la camiseta con el nombre de Lionel Messi. Messi.

Desde el primer minuto, Honduras intentó aplicar un cerrojo ante la arremetida albiceleste. Los dirigidos por Lionel Scaloni trabajaban como una máquina de tejer, con un Valentín "Colo" Barco que intentaba ganar las espaldas de sus rivales y un Giuliano Simeone, por izquierda, filtrando balones para Nicolás Tagliafico.

El primer aviso vino a los 6 minutos con un remate de media distancia del propio Simeone. A los 10, un cabezazo de Lautaro Martínez puso a trabajar nuevamente al portero Edrick Menjivar. Lautaro se complicó para resolver un balón a los 13.

Honduras, que mostraba garra pero poca capacidad de resolución, acusó recibo y también bombardeó desde fuera del área con Edwin Rodríguez, por encima de la valla de Juan Musso. Con pocas posibilidades de ataque, los catrachos entorpecían el juego argentino, logrando que el "Colo" se lleve una amarilla.

Pero luego vendría un zurdazo de Giovani Lo Celso que pegó en el segundo palo de Menjivar. Tagliafico fue a recoger la bola y fue derribado en el área. "El Toro" cobró la falta y anotó. Los hondureños resistieron después, mientras Argentina insistía con ataques continuados de Simeone y una chilena de Lisandro Martínez que se fue por arriba. Así se fueron al descanso.

-Eternamente Giuliano-

Al volver al campo, mientras la tribuna aguardaba que Messi pisara el gramado, Giuliano Simeone hacía méritos para convertirse en un indiscutible. El hombre del Atlético de Madrid estuvo preciso para recibir un pase de taco de Lautaro y sellar la victoria con un segundo tanto.

Dispuesto a probar a su equipo, para la segunda mitad Scaloni realizó varios cambios y alineó a los debutantes Santiago Beltrán, Nico Capaldo y Tomás Aranda. Este último probó con un balonazo casi al cierre del juego.

Tras recibir el segundo gol, Honduras se ordenó, aguantó y defendió. La nueva era a cargo del profesor Juan Francisco Molina parece tener con qué, pero falta el cómo.

Luego de este duelo, los dirigidos por Scaloni tendrán su segundo amistoso con Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare de Auburn, Alabama, antes de su debut contra Argelia por el grupo J, que comparten con Austria y Jordania.