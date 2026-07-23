¿De quién son los mangos de tu patio? Lo que dice la ley en Florida

La temporada de mangos en Florida, que se extiende de mayo a octubre, suele generar una duda general entre vecinos: ¿quién puede recoger la fruta cuando las ramas cruzan el límite de una propiedad? La respuesta depende de dónde permanezca o caiga la fruta, del permiso del dueño y de las normas locales aplicables.

A quién pertenece la fruta que cae en un patio de Florida

El abogado David Barman, quien enseña derecho mercantil en la Universidad Internacional de Florida, explicó que una fruta caída dentro del patio de otra vivienda puede ser recogida por el propietario de ese terreno.

La interpretación se apoya en principios del derecho consuetudinario, aunque los estatutos de Florida no contienen una disposición específica que resuelva todos los escenarios posibles con árboles frutales, según consignó en el Miami New Times.

Si una rama del vecino cruza la cerca y la fruta cuelga sobre el patio contiguo, el mango todavía pertenece al dueño del árbol, de acuerdo con el abogado David Barman Magnific

La situación cambia mientras el mango continúa unido al árbol. Si una rama del vecino cruza la cerca y la fruta cuelga sobre el patio contiguo, todavía pertenece al dueño del árbol. Arrancarlo sin autorización puede considerarse una apropiación de propiedad ajena.

“Si la fruta cae en tu jardín o en la acera, sin duda es tuya”, dijo Barman. “Si el árbol frutal está en la rama del árbol de tu vecino, pero cuelga sobre tu cerca, sigue siendo la fruta del propietario. Si la tomas antes de que caiga, es hurto según el derecho consuetudinario”.

Qué ocurre si las ramas del árbol vecino cruzan la cerca

El principal precedente de Florida sobre árboles ubicados entre propiedades es Gallo v. Heller, resuelto por una corte de apelaciones en 1987. El fallo estableció que el propietario afectado puede cortar, por su cuenta, las ramas o raíces que ingresen en su terreno, aunque el caso no abordó la recolección de mangos.

Si una rama del vecino cruza la cerca y la fruta cuelga sobre el patio contiguo, el mango todavía pertenece al dueño del árbol Magnific

La poda debe limitarse a la parte que cruza el límite de la propiedad y no debería dañar el árbol. En ese contexto, Barman señaló que la fruta unida a una rama retirada podría quedar en poder de quien realizó el recorte, pero esa conclusión constituye una interpretación del precedente y no una regla textual de los estatutos estatales.

La alternativa con menor riesgo es solicitar permiso antes de cortar una rama o recoger la fruta. El consentimiento también evita disputas sobre la ubicación exacta del árbol, la línea divisoria o los daños que pudiera causar una poda incorrecta.

Qué sanciones pueden aplicarse por recoger mangos ajenos

En Miami-Dade, la sección 21-118 del código del condado prohíbe llevarse o dañar plantas y productos vegetales de propiedades privadas o públicas sin consentimiento. También contempla el ingreso a esos terrenos con la intención de retirar la fruta, una conducta que puede sumar una infracción por entrada no autorizada.

La sección 21-118 del código de Miami-Dade prohíbe llevarse o dañar plantas, frutas y productos vegetales de propiedades privadas o públicas sin consentimiento Magnific

Los registros administrativos asignan una sanción civil de US$200 por hurto de plantas, frutas y entrada indebida. Dependiendo de las circunstancias, ingresar en un terreno privado también podría quedar comprendido por las normas estatales sobre trespassing (traspaso en español).

La temporada produce distintas variedades en momentos sucesivos: Tommy Atkins suele madurar entre mayo y junio, Haden entre junio y julio, y Keitt entre agosto y septiembre. Con más fruta disponible durante esos meses, el criterio más seguro sigue siendo esperar a que caiga dentro de la propiedad propia o pedir autorización antes de recogerla.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.