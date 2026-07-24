¿Puede tu vecino quedarse con la pelota que cae en su patio? La respuesta legal en EE.UU.

En los vecindarios de Estados Unidos, los objetos que cruzan linderos privados pueden provocar dudas recurrentes sobre los límites de la propiedad, como en el caso de una pelota que cae en el patio del vecino. Sin embargo, la resolución de estos conflictos depende de principios legales que protegen los bienes muebles frente a la retención injustificada.

Qué pasa si el vecino se queda con una pelota que cae en su patio en EE.UU.

El marco legal estadounidense no contempla una ley específica para balones que caen en el patio del vecino. Sin embargo, la jurisprudencia aplica normas generales sobre bienes muebles para resolver este tipo de incidentes.

En Estados Unidos, la falta es cometida por quien desposee a otro de su bien mueble de forma intencional Fotomontaje generado con IA

Según lo dice el documento del Restatement § 217, la regla establece que comete una falta civil quien desposee a otro de su bien mueble de forma intencional. Esta norma también sanciona a cualquier individuo que interfiera con la posesión ajena de un objeto de manera deliberada.

Dentro de este contexto, existen dos figuras denominadas “trespass to chattels” y “conversión”.

El “trespass to chattels” ocurre ante un contacto físico no autorizado o una interferencia con la propiedad de terceros.

ocurre ante un contacto físico no autorizado o una interferencia con la propiedad de terceros. Por su parte, la “conversión” describe un ejercicio de dominio tan serio que anula el derecho de control del dueño original.

Estas leyes no protegen el interés sobre la tierra, sino exclusivamente sobre los objetos personales y movibles. La acción de un vecino que retiene una pelota ajena queda alcanzada por estas protecciones legales para el propietario del objeto.

La ley sostiene que el dueño del balón no abandona su derecho de propiedad por el simple hecho de perder el control físico del bien. En consecuencia, la retención sin el consentimiento del titular es una violación de los principios jurídicos. El dueño de la pelota tiene el derecho legal de exigir la devolución de su pertenencia, según establecen las bases del derecho civil.

Los puntos fundamentales de la doctrina legal estadounidense sobre los bienes

Los tribunales estadounidenses analizan diversos factores para determinar si una persona es responsable de interferir con un bien mueble. De acuerdo con FindLaw, los puntos más relevantes que definen esta doctrina son:

Ejercicio de dominio y control: la ley mide la extensión y duración del poder que el vecino ejerce sobre el objeto.

la ley mide la extensión y duración del poder que el vecino ejerce sobre el objeto. Intención del actor: se busca verificar si el sujeto tuvo el propósito de afirmar un derecho que resulte inconsistente con el control del dueño.

se busca verificar si el sujeto tuvo el propósito de afirmar un derecho que resulte inconsistente con el control del dueño. Presencia de buena fe: el sistema judicial considera si la persona actuó con una creencia honesta o con el deseo de apropiación.

el sistema judicial considera si la persona actuó con una creencia honesta o con el deseo de apropiación. Gravedad de la interferencia: el juez evalúa cuánto tiempo y en qué medida se impidió el uso legítimo de la pertenencia.

el juez evalúa cuánto tiempo y en qué medida se impidió el uso legítimo de la pertenencia. Daño al objeto: la doctrina observa si el bien sufrió una disminución en su calidad, condición física o valor total de mercado.

la doctrina observa si el bien sufrió una disminución en su calidad, condición física o valor total de mercado. Inconveniencia para el propietario: se toman en cuenta los gastos y los problemas que el dueño enfrentó para tratar de recuperar su bien.

se toman en cuenta los gastos y los problemas que el dueño enfrentó para tratar de recuperar su bien. Reparación del perjuicio: en casos de “conversión”, el responsable debe pagar el valor íntegro del objeto como si lo hubiera comprado.

La ley analiza varios factores para determinar si una persona interfiere en la posesión del bien de otra en Estados Unidos Arnaud Padallé / Unsplash

Qué pasa cuando se toma una pelota que cae en las gradas en un partido de béisbol

El blog de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette analizó un caso famoso en 2009 que ilustra los principios de propiedad en eventos deportivos. En esos casos, quedó establecido un precedente que difiere de la interpretación del derecho sobre qué ocurre cuando un balón cae en la propiedad de un vecino.

En ese entonces, una joven de 12 años llamada Jennifer Valdivia atrapó una pelota de jonrón del jugador Ryan Howard en un estadio de Miami, en pleno partido de béisbol. Tras la captura, empleados del equipo de béisbol escoltaron a la menor, que en ese momento no estaba acompañada por un adulto, para persuadirla de entregar el balón.

Los agentes le ofrecieron dulces y otros premios para que ella cediera su posesión. La menor entregó la pelota, pero meses después su familia inició una acción legal tras la negativa inicial del equipo a devolver el objeto.

El argumento central de la demanda fue que, en ese caso, el derecho a conservarla era parte implícita del contrato de la entrada al estadio. La interpretación legal más difundida sostiene que los fanáticos tienen derecho a quedarse con cualquier pelota que caiga en las gradas por haber comprado su boleto. El equipo finalmente devolvió el balón para evitar un juicio.