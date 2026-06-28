Austria empata 3-3 ante Argelia en el descuento y enfrentará a España en 16avos del Mundial

Con un gol en el minuto 90+6 de Sasa Kalajdzic, Austria firmó este sábado un empate 3-3 ante Argelia en Kansas City que clasifica a ambos seleccionados a los dieciseisavos de final del Mundial, en los que la escuadra europea enfrentará a España.

El gol de Kalajdzic rescató a Austria de la eliminación ante Argelia, que se había avanzado con un tanto de su capitán Riyad Mahrez en el 90+3'.

Argelia, con 4 puntos al igual que Austria, clasifica como una de las mejores terceras, provocando la eliminación de Irán, y enfrentará el 2 de julio a Suiza en el arranque de las eliminatorias.