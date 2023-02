Autógrafos de diseño: la nueva tendencia en firmas que es furor entre las celebridades

escuchar

La firma es un tipo de identificación para la persona que la hace, una prueba de su consentimiento en documentos legales y también de su huella en papel o de forma digital. Debido a que le dan validez a diferentes operaciones, las firmas están presentes durante toda la vida de un ser humano. En ocasiones, no se piensa mucho en cómo hacerla. Se crea una especie de garabato sin tener consciencia de su repercusión futura. Hasta ahora. Una nueva tendencia invita a médicos, abogados y famosos a contratar a alguien que escriba su propio nombre en cursiva. El furor para muchos en esos sectores es tal, que hay nuevas empresas con este concepto y que promocionan sus servicios en redes sociales como TikTok o Instagram.

Una de las ‘diseñadoras de firmas’ que destacan es Priscilla Molina, una joven mujer de Los Ángeles a quienes decenas de personas contratan todos los días a través de su compañía, Planet of Names. Allí, ofrece diferentes paquetes con los que la gente puede personalizar cualquier frase, pero los clientes más comunes son los que no están “contentos con sus firmas” porque “no se relacionan con quienes son y no dan el mensaje que quieren transmitir al mundo”, aseguró Molina en declaraciones para la agencia AP.

Esta es la nueva técnica que usan las celebridades para hacer sus autógrafos

Como calígrafa profesional, hace firmas especializadas para la gente. En el caso de las celebridades, incluso diseña autógrafos. Tiene al mes hasta 300 personas que solicitan gráficos más elegantes. Una vez que el cliente la contacta, evalúa sus necesidades y le hace un diseño personalizado. Después, le da un estilo de plantilla con su nueva firma para que la practique por mucho tiempo hasta que logre perfeccionarla. Respecto a los costos, hay diferentes paquetes que incluyen hasta tres firmas diferentes, algunos borradores y múltiples ideas sobre cómo hacer las iniciales de cada nombre.

El precio va desde los US$10 hasta los US$50, según información de las redes sociales de Planet of Names. Todo depende de qué es lo que el cliente requiera: iniciales, firma completa, entre otros. Además, el costo podría incrementar si la persona requiere que la joven le haga algunas revisiones para verificar que su caligrafía mejora o asesorías.

Molina aseguró para el medio citado que algunos de sus clientes son personalidades del mundo del espectáculo y ejecutivos importantes, aunque no mencionó los nombres.

Viral en redes sociales

Además de ya ser reconocida en la industria, también tiene fama en las redes sociales. Ahí comenzó a darse a conocer por brindar consejos e ideas a la comunidad virtual sobre cómo hacer que las letras escritas en papel tengan un aspecto fuera de lo convencional. A través de varios videos en sus cuentas oficiales, les enseña a sus seguidores a escribir en diferentes estilos: elegante, sutil, dramático, nítido, clásico, artístico, condensado, con curvas, legible o incluso ilegible.

Así es como una calígrafa enseña a la gente a mejorar sus firmas

Sus tips no solo están dirigidos a hacer firmas, sino que también instruye sobre cómo escribir frases de todo tipo. Por ejemplo, en uno de sus más recientes videos, a propósito del Día de San Valentín, mostró cómo hacer un cartel romántico más sutil.

Ella no es la única en este campo que decidió aprovechar esta necesidad para emprender. En redes sociales sobresalen otras empresas que funcionan con la misma modalidad. Hacen plantillas para que sus clientes ya no tengan que preocuparse por el diseño y también puedan cambiar sus documentos legales por una forma más original de escribir sus nombres.

