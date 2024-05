Hallan una peculiar cigarra de ojos azules en Illinois: de qué se trata esta extraña mutación genética

Escuchar

El hallazgo de cigarras de ojos azules en Illinois ha aumentado en los últimos días. En cuentas de Facebook personales y grupos de la misma red social, los habitantes de algunas zonas registraron con fotografías los encuentros con estos peculiares insectos, que son negros por arriba y anaranjados por debajo, pero comúnmente tienen los ojos de color rojo brillante.

Greta Bailey, residente de Wheaton, una ciudad ubicada en el condado de DuPage, fue una de las primeras en reportar el descubrimiento. La mujer le comentó a Fox News que su hijo de cuatro años, Jack, recolectaba la típica cigarra de ojos rojos cuando la familia vio por primera vez al insecto diferente en su patio trasero.

Una mujer de Wheaton, Illinois, fue de las primeras en dar a conocer el hallazgo de cigarras de ojos azules en el estado Facebook Greta Wallgren Bailey/Illinois Cicada Watch

“Pensé que era genial y único y ni siquiera había oído que existieran las cigarras de ojos azules”, dijo Bailey. La residente de Illinois explicó que disfrutó con su familia al tomar fotografías del espécimen antes de devolverlo a la naturaleza. En una actualización que hizo este 21 de mayo en el grupo de Facebook Illinois Cicada Watch, explicó que, finalmente, la cigarra fue llevada a un museo para investigación.

“¡La cigarra de ojos azules que mi familia encontró está en el Field Museum en Chicago! ¡Están secuenciando el ADN para investigar el fenómeno de ojos azules y es el primero de su colección!”, escribió Bailey.

Otros hallazgos de cigarras de ojos azules emocionan a los residentes de Illinois

Por su parte, Kelly Simkins, que vive en un suburbio de Chicago, compartió también en Facebook que había encontrado un peculiar espécimen mientras visitaba una reserva natural. “Una cigarra de ojos azules en un millón encontrada hoy a las 7 hs”, escribió la mujer para acompañar una fotografía en la que se observan de cerca los detalles del insecto, y un video en el que se pueden ver a varias cigarras.

Una mujer de Chicago encontró en una reserva natural otra cigarra de ojos azules Facebook Kelly Simkins

Como estos hallazgos, se han reportado muchos otros en el grupo de la red social, que está dedicado a las cigarras, insectos que miden poco más de 2,5 centímetros de largo y se encuentran en el este y medio oeste de Estados Unidos. Las cigarras tienen una peculiar dieta, ya que las larvas chupan los jugos de las raíces de las plantas, mientras que los adultos se alimentan de los líquidos de los arbustos y árboles leñosos.

Qué tan raras son las cigarras de ojos azules

Gene Kritsky, autor de Periodical Cicadas: The Plague and the Puzzle, explicó a Fox News que los ojos azules son causados por una variación genética y son una en un millón. Sin embargo, existen cientos de millones de cigarras, lo que hace más factible encontrar un miembro con alguna peculiaridad.

Varios residentes de Illinois han reportado hallazgos de estos peculiares insectos en Facebook Facebook Emma Victoria/Illinois Cicada Watch

Por su parte, la Universidad de Connecticut explica en su sitio web que algunas cigarras tienen ojos blancos o azules y otras carecen de pigmentación roja en las venas de las alas. “Estas variaciones de color son naturales y se presume que son causadas por mutaciones o alelos raros. Se pueden encontrar individuos de todas las especies de cigarras periódicas que exhiben estas diferencias”.

Ante el creciente y popular hallazgo de estos peculiares insectos, el Field Museum de Chicago invitó a los residentes del estado a reportar sus descubrimientos. “Si encuentras una cigarra de ojos azules, ¡puedes ayudar digitalmente a estudiar este fenómeno especial! Sube una foto de tu amigo cigarra a las bases de datos de Cicada Safari y/o iNaturalist”, se lee en una publicación de Facebook.

