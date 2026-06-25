Autorizados los símbolos arcoíris en el Irán-Egipto en Seattle

La FIFA recordó este jueves que los símbolos arcoíris serán tolerados el viernes en el estadio de Seattle, que celebra su "Partido del orgullo" del Mundial 2026, pese a las quejas de los dos equipos participantes, Irán y Egipto.

"La Copa del Mundo es un evento inclusivo. Los aficionados de todas las orientaciones sexuales e identidades de género son bienvenidos. Mensajes en favor de los derechos humanos, como las banderas arcoíris entre otros símbolos que representan una identidad de género, están autorizados por el código de conducta de la FIFA dentro de los estadios", recordó la institución en un comunicado.

Antes del sorteo de diciembre, el comité organizador local decidió dedicar su tercer partido de la fase de grupos a la causa LGBT+, en el corazón de las numerosas festividades de su tradicional "Fin de semana del Orgullo", especialmente importante en Seattle.

La FIFA, que gestiona los eventos dentro de los estadios, recordó que el "Partido del orgullo" era una iniciativa de los organizadores locales, con celebraciones fuera del recinto.

En el sorteo, Irán y Egipto heredaron este encuentro, programado para el viernes a las 20:00 locales (03:00 GMT del sábado), y decisivo para la clasificación a los 16avos de final.

Si bien sus dos federaciones se habían pronunciado públicamente en contra de cualquier implicación con las celebraciones LGBT+, los dos seleccionadores esquivaron el tema el jueves en rueda de prensa, asegurando que querían "centrarse en el fútbol".

"Respetamos a todo el mundo y nos comprometemos a respetar los principios del juego limpio, pero nuestra prioridad sigue siendo el partido", declaró Hossam Hassan, seleccionador de Egipto.

Para su homólogo iraní, Amir Ghalenoei, "todos nuestros pensamientos están centrados en el fútbol, son positivos (...), nos concentramos en el campo, no en lo que vaya a ocurrir alrededor".

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están prohibidas en Irán y pueden, en determinados casos, castigarse con la pena de muerte, mientras que en Egipto la homosexualidad suele sancionarse en virtud de leyes redactadas de forma vaga que prohíben la "depravación".