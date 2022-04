La divertida reacción de Jennifer Garner al ver la sorpresa que le hizo Donny Osmond para su cumpleaños

Jennifer Garner celebró este domingo su cumpleaños número 50 y recibió una gran sorpresa por parte de uno de sus mayores ídolos, el cantante Donny Osmond.

Días antes del festejo, la actriz estaba en un café cuando le llegó un mensaje muy especial a su teléfono. Se trataba de un video en el que Osmond, el artista que la marcó para siempre con sus canciones, le cantaba personalmente.

La divertida reacción de Jennifer Garner al ver la sorpresa que le hizo Donny Osmond

La divertida reacción de Garner mientras miraba las imágenes anonadada fue captada por uno de los presentes, pero todavía faltaba lo mejor. Después de ver el video, y en plena emoción, notó una presencia detrás suyo. Sin darse vuelta, comenzó a sonreír sabiendo que el propio Osmond, de 64 años, se había apareció en el café. Acto seguido, el músico se puso a cantar: “¡Jennifer, es tu cumpleaños!”.

Garner se levantó de su asiento de inmediato y lo abrazó brevemente antes de confesarle: “Tengo tanto calor, ¿puedo sacarme el jersey?”, le preguntó y el cantante no pudo más que reírse por la situación. Como si fuera poco, traía en sus manos una torta de cumpleaños en la que se podía leer: “¡13 going on 50! Con amor, Donny”, una referencia a la exitosa película que protagonizó la actriz, 13 going on 30 (Si tuviera 30).

Para exprimir al máximo el sorpresivo encuentro, Garner y Osmond se sentaron uno al lado del otro y cantaron a dúo el clásico “Make the world go away”, una canción del músico y de su hermana, Marie Osmond. Taza en mano, la actriz de Daredevil, El club de los desahuciados, El Proyecto Adam y La joven vida de Juno, entre otros hitos cinematográficos, le puso todo el esmero a la interpretación. Por su rostro de fascinación, se puede deducir que definitivamente cumplió un sueño.

La sorpresa que le hizo Donny Osmond a Jennifer Garner para su cumpleaños (Foto: Captura de video)

La propia Jennifer se encargó de recopilar y compartir las imágenes con sus más de 12 millones de seguidores en Instagram. “Mi primera (pre)sorpresa de cumpleaños fue una maravilla: el único, leyenda en su tiempo, objeto de mi adoración y devoción infantil, Donny Osmond, apareció para dejarme boquiabierta”, escribió la actriz.

“Se tomó una hora y media de su día para sentarse conmigo, cantar mis canciones favoritas y darme una clase magistral sobre cómo ser un acto de clase. Gracias, Donny”, agregó Garner y le aprovechó la ocasión para enviarle un saludo a la hermana de su ídolo. “Hola, Marie Osmond. Espero conocerte algún día, Debbie”, cerró el posteo.

La sorpresa que le hizo Donny Osmond a Jennifer Garner para su cumpleaños (Foto: Captura de video)

Tal como consignó el sitio estadounidense Page Six, Jennifer Garner confesó por primera vez en público su devoción de toda la vida por Donny Osmond en 2019, cuando la periodista Katie Couric compartió en Instagram un video de Cher cantando junto a The Osmonds, el grupo que lideraba el cantante.

“Mi mayor enamoramiento número uno de todos los tiempos, Donny Osmond”, comentó Garner junto con un emoji de beso. El músico se hizo eco del mensaje y le respondió en broma: “Milagroso que esos monos no te hayan asustado”, en referencia a la vestimenta que llevaba en el video. “Jennifer de 1° grado está como loca ahora mismo”, le escribió la actriz.