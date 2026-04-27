«Bebé a bordo»: una mujer da a luz en pleno vuelo en EE. UU.

Una pasajera de un vuelo de Delta Air Lines dio a luz cuando el avión se encontraba todavía a una media hora de su destino final, donde realizó un aterrizaje de emergencia, indicó el lunes la aerolínea estadounidense.

La embarazada había embarcado el viernes en Atlanta en un vuelo local de algo más de cinco horas con destino al noreste. Su llegada estaba prevista antes de la medianoche.

Según la compañía aérea, el bebé —una niña, de acuerdo con medios estadounidenses— nació cuando al avión aún le quedaba aproximadamente media hora de vuelo.

El lunes, algunos medios publicaron fotos de la madre y de la recién nacida.

"Agradecemos a la tripulación y a los voluntarios médicos a bordo por haber intervenido para brindar atención a una cliente antes del aterrizaje en Portland", precisó la aerolínea en una declaración a la AFP, en la que deseó "todo lo mejor a la nueva familia".

Miembros de la tripulación asistieron a la madre, junto con un médico y dos enfermeros que formaban parte de los 153 pasajeros del vuelo.

El avión transportaba además a dos pilotos y cuatro auxiliares de vuelo, quienes reciben formación para hacer frente a situaciones como esta.

Los servicios de emergencia en tierra esperaban tras el aterrizaje, que se llevó a cabo sin problemas y fue tratado como prioritario por la torre de control.

Algunas aerolíneas imponen restricciones relacionadas con el embarazo, negándose a embarcar a pasajeras más allá de cierto tiempo antes de la fecha prevista de parto y/o exigen un certificado médico.

Según su sitio web, Delta no aplica ninguna de esas dos limitaciones.