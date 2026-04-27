Cuánto cuesta importar una casa prefabricada de China vs. el valor de construirla en EE.UU.

El encarecimiento de la construcción residencial en Estados Unidos empuja a algunos propietarios a buscar alternativas más baratas. Frente a presupuestos elevados, crece el interés por importar viviendas prefabricadas o materiales directamente desde China.

Diferencias de precios entre China y Estados Unidos

Plataformas de comercio internacional como Alibaba permiten acceder a una gran oferta de estructuras modulares, componentes y terminaciones, así como también de viviendas completas. Estas opciones presentan valores iniciales más bajos en comparación con el mercado estadounidense.

La casa prefabricada que se vende en Alibaba llega en un plazo estimado de 17 a 24 días a EE.UU. Alibaba

Algunos modelos de viviendas modulares en Alibaba se ofrecen por cifras cercanas a los US$14.000 antes de impuestos. También existen alternativas más económicas, con estructuras básicas que pueden costar entre unos pocos cientos de dólares y alrededor de US$5000, según el tamaño y los materiales.

Fabricantes asiáticos indicaron que pueden reproducir una vivienda completa a partir de planos por un valor cercano a la mitad del costo que tendría en territorio estadounidense. “Pisos, paneles, azulejos, piedra, puertas, ventanas, muebles, baños, iluminación y gabinetes a medida, listos para ajustarse a tu plano de planta y precio. Y lo más importante, nuestros precios son hasta un 50% más bajos que en tu mercado local″, aseguró la empresa George Group, ubicada en China, en un video de TikTok.

La empresa George Group, ubicada en China, se presenta como un proveedor integral capaz de exportar materiales de construcción

Costos de construcción en el mercado estadounidense

En Estados Unidos, el precio de construir una vivienda se incrementó por la suba de materiales y servicios. Los insumos representan hasta dos tercios del costo total de una casa hecha a medida.

En el último año, según datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por sus siglas en inglés), los materiales registraron un aumento general del 3,5%. Sin embargo, algunos productos específicos mostraron subas mayores de casi un 50%, como las molduras metálicas y la madera.

De acuerdo con la NAHB, el índice de precios para los insumos subió en 2025, un 4,2%, en comparación con el 2024. Por su parte, los precios de los servicios relacionados con la construcción residencial aumentaron un 5,5%.

“Los precios de los materiales se están volviendo, sin duda, un tanto desorbitados”, comentó a CNN Will Mueller, constructor perteneciente a la empresa IronGate Builders. “Los materiales pueden llegar a representar dos tercios del costo total de una vivienda hecha a medida. Mientras que el resto corresponde principalmente a la mano de obra”, explicó.

Los costos de los materiales de construcción en Estados Unidos continuaron en aumento hacia finales de 2025 Freepik

Impacto de la mano de obra en el costo total de una vivienda

El valor de la mano de obra es otro factor determinante en Estados Unidos. Algunos trabajos específicos, como la instalación de mobiliario de cocina, pueden alcanzar cifras cercanas a los US$50.000, según CNN.

Estos costos impulsan a propietarios a evaluar alternativas en el exterior. En algunos casos, optan por importar directamente los productos y contratar servicios locales solo para el montaje.

“Especialmente en los últimos años, e incluso en medio de la guerra arancelaria, cada vez más personas siguen comprando a los fabricantes chinos”, señaló Zhao Ke, un agente de abastecimiento que se identifica como “Cody Sourcing” en las redes sociales, a CNN.

Cuáles son los gastos adicionales al importar desde China

Aunque el precio inicial de los productos es más bajo, la importación implica costos adicionales. El transporte internacional es uno de los principales, con envíos que pueden rondar los US$13.000 por contenedor.

A esto se suman los aranceles, que no son fijos y pueden variar durante el proceso de compra. Esta variabilidad afecta el presupuesto final del proyecto.

También los ciudadanos estadounidenses que importan desde China consideran los gastos logísticos, como almacenamiento, distribución interna y contratación de equipos para el ensamblaje de estructuras.

“Es una oportunidad única en la vida, pero también una experiencia compleja y plagada de riesgos”, señaló a CNN Gennadiy Tsygan, un ciudadano estadounidense que construyó su casa con materiales importados desde China.

Por otro lado, para que una vivienda importada pueda ser utilizada en EE.UU., se debe cumplir con normativas locales. Esto incluye certificaciones que garanticen estándares de seguridad y calidad.

También es posible que las viviendas aspiren a certificaciones vinculadas a eficiencia energética. Además, suele ser necesario contar con un constructor local que adapte el proyecto a los códigos de edificación vigentes en cada estado o municipio.