Actualizaciones del DMV y qué deben esperar los migrantes en mayo 2026: examen en inglés y prueba de estatus

Este año se incorporaron nuevos requisitos de idioma y verificación de estatus migratorio tanto en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) como en otros organismos vinculados a las gestiones de licencias. Estas disposiciones continuarán vigentes durante mayo, por lo que es importante tenerlas en cuenta al iniciar el trámite.

Actualizaciones sobre las pruebas de manejo en inglés en Florida

Desde el 6 de febrero rige en Florida una nueva disposición que exige rendir el examen de conducir exclusivamente en inglés. La medida la publicó el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv) y también se aplica a quienes rinden durante mayo.

Florida exige rendir el examen de conducir solo en inglés, sin intérpretes ni traducciones Freepik

De acuerdo con el organismo, todas las personas que soliciten una licencia deben realizar la prueba sin intérprete y sin acceso a versiones en otros idiomas. La regla alcanza a todas las clasificaciones, incluidas las pruebas orales y prácticas.

Qué cambia en el DMV de Texas para registrar un vehículo

Desde el 5 de marzo comenzó a aplicarse una nueva regla en Texas que exige a los inmigrantes demostrar presencia legal para completar el registro inicial de un auto.

El cambio obliga a las oficinas locales a verificar la identidad del solicitante en todos los registros nuevos. Si la persona no puede acreditar su estatus migratorio con documentación válida, el trámite no puede completarse.

La norma ya forma parte de los manuales oficiales y seguirá vigente en mayo. Además, se prevé que el requisito se extienda a las renovaciones a partir del 1° de enero de 2027.

Licencias en Texas: vigencia ligada al estatus migratorio

El requisito de prueba de presencia legal no es nuevo, pero seguirá vigente en mayo para las licencias de conducir. Las personas con estatus migratorio temporal reciben documentos con la leyenda “Término Limitado”.

Según explicó el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), estas licencias vencen en la misma fecha en que finaliza la estadía legal del titular. En casos donde la permanencia se define como “duración de estatus”, la licencia tiene una vigencia de un año. Además, las identificaciones emitidas antes de septiembre de 2011 con la etiqueta “Visitante Temporal” se actualizan a “Término Limitado” al renovarse.

Los cambios federales en las licencias comerciales para inmigrantes

A nivel federal, el 16 de marzo entró en vigor una nueva regla que modifica el acceso a licencias comerciales no domiciliadas (CDL). La medida fue implementada por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa).

La normativa limita la elegibilidad a categorías migratorias específicas vinculadas al empleo. Según un análisis de la firma de abogados Lincoln-Goldfinch Law solo califican los titulares de visas H-2A, H-2B y E-2.

La regla no obliga a cancelar todas las licencias emitidas bajo normas anteriores. Sin embargo, establece que los estados deben aplicar el estándar actualizado a renovaciones, transferencias, actualizaciones o restablecimientos.

Las licencias temporales vencen según el estatus migratorio del titular Freepik

La ley que exigirá cambios en las licencias desde 2027 en Florida

La ley HB 991, promulgada por el gobernador Ron DeSantis el 1° de abril, introduce modificaciones en el uso de datos del DMV dentro de los sistemas estatales.

Uno de los cambios es que, a partir del 1° de julio de 2027, las licencias de conducir y tarjetas de identificación deberán incluir el estatus legal de ciudadanía del titular. Además, se establece que quienes actualicen su situación migratoria podrán acceder a un reemplazo del documento sin costo.

La normativa también incorpora un sistema de verificación cruzada entre el registro de votantes y las bases del Flhsmv. Este mecanismo permite validar datos personales y detectar casos en los que no se haya acreditado la ciudadanía.

A su vez, el organismo deberá enviar reportes semanales con información sobre cambios de domicilio, registros eliminados, fallecimientos y documentación presentada por los solicitantes. Se mantiene la licencia como identificación válida para votar, aunque solo será prueba de ciudadanía si lo indica expresamente.