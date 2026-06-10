Beccacece celebra "espíritu goleador" de Enner Valencia antes del debut de Ecuador en el Mundial

El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, consideró que el "espíritu goleador" del delantero Enner Valencia "marcó el camino" del equipo hacia el Mundial de Norteamérica 2026, en una entrevista divulgada este miércoles por la Federación Ecuatoriana de Fútbol

Ecuador debutará el próximo domingo ante Costa de Marfil, en Filadelfia, en el Grupo E, que integran también la tetracampeona mundial Alemania y el debutante Curazao

Beccacece resaltó su "conexión" con Valencia, de 36 años, máximo anotador histórico de la selección ecuatoriana, con 49 goles en 105 partidos

"Cuando asumo (en agosto de 2024), lo primero que hago es hablar con él", rememoró el técnico, quien coincidió con el atacante en 2010 en el Emelec de Ecuador

Valencia, hoy en el mexicano Pachuca, debutaba entonces como profesional y Beccacece era asistente de su mentor, Jorge Sampaoli

"Esa conexión que tuvimos le permitió a él limpiarse un poco (en medio de un mal momento) y poder conectarse con su espíritu goleador y creo que él nos marcó el camino", dijo el argentino

Valencia, de 36 años, marcó su primer gol en el ciclo de Beccacece en septiembre de 2024, en un triunfo 1-0 de Ecuador sobre Perú en la eliminatoria mundialista

Fue "el impulso con el que hasta hoy tenemos una racha invicta", sostuvo Beccacece

La selección ecuatoriana no ha perdido desde entonces, mientras que el atacante ha firmado otros siete tantos en partidos internacionales

Valencia llegó a su tercera Copa del Mundo entre dudas por una lesión en el tobillo izquierdo, pero se espera que esté disponible para el estreno de Ecuador ante Costa de Marfil

"Estoy muy bien", dijo el martes a la prensa el jugador, cuando firmaba autógrafos a aficionados con un nuevo look: cabello teñido de platinado

El artillero participa con normalidad en los entrenamientos dirigidos por Beccacece