Ben Affleck habló en español y sorprendió por su fluidez

El actor Ben Affleck, que estrenó esta semana su nueva película AIR: La historia detrás del logo, sorprendió a todos los miembros de una emisora de radio al hablar español con fluidez. Hasta esta entrevista, muchos no sabían que el también director es bilingüe desde los 13 años.

El clip reciente de Affleck mientras abordaba los detalles del nuevo biopic que dirigió fue parte de una entrevista con la Cadena Ser, de España, que publicó después un segmento en TikTok. Los usuarios que desconocían de sus habilidades con el idioma lo volvieron tendencia.

En su diálogo, Affleck abordó la razón por la cual en la película no aparece Michael Jordan, el icónico basquetbolista. “Es importante entender que esta no es la historia de Michael Jordan. (...) Él es tan grande, tan importante, tan magnífico. No hay ningún actor en el mundo que la audiencia pueda creer cuando le digas: ‘Mira, es Michael Jordan’”, reconoció.

El también guionista estadounidense reveló cuáles fueron los pedidos del basquetbolista antes del film, uno de ellos, crucial. “Tienes que tener a Viola Davis como mi madre”, evocó. Así fue. Davis integró el elenco de la película, la quinta en la carrera de Affleck como director.

Ben Affleck sorprende al hablar español en una entrevista

Los usuarios de redes sociales quedaron conquistados con el clip; algunos incluso se mostraron divertidos en las reacciones: “Desde ahora, dejó de ser Ben y es Benito”. Otros apostaron a que su nuevo nombre sería: “Benjamín Affleck”. La estrella de California se casó el año pasado con la cantante y actriz Jennifer Lopez, quien siempre ha defendido sus raíces latinas. No obstante, para algunos usuarios, el veredicto sobre quién domina mejor este idioma es indiscutible: “Habla mejor que JLo”, escribió uno, en esa línea.

Ben Affleck también vivió en México

Aunque seguramente los seguidores más acérrimos del actor que le dio vida a Batman conocen todos los detalles de su trayectoria, no muchos saben que es bilingüe desde los 13 años, cuando residió un año en México. En una entrevista que concedió a Ultra Fiesta, un canal de Youtube, describió el idioma como “muy bonito”. También destacó que practicaba cada vez que tenía oportunidad. Este relato lo confirmó en el programa de Kelly Clarkson, donde contó que en ese país latinoamericano había grabado un programa de televisión.

No es la primera vez que el también guionista y director usa el español en entrevistas. En el pasado compartió que su hija Violet, a quien tuvo con Jennifer Garner, estudiaba español en su escuela y era tan buena que sintió ánimos de mejorar, para que ella no superara sus habilidades.

'Air: La historia detrás del logo' es la nueva película de Ben Affleck

¿De qué trata ‘Air: La historia detrás del logo’?

El film cuenta la historia de la legendaria unión entre Nike y Michael Jordan, para crear las emblemáticas zapatillas. El film se ambienta en los años 80 y está protagonizado por Matt Damon como Sonny Vaccaro, un apostador compulsivo que es contratado por Phil Knight (Affleck), fundador de Nike, para detectar a los nuevos talentos del deporte y volverlos patrocinadores de la marca. La salvación estaba en Michael Jordan y la idea de Vaccaro fue destinar todo el presupuesto en el jugador y diseñar una línea de calzado deportivo inspirada en él. Viola Davis, Jason Bateman, Chris Tucker, Chris Messina y Matthew Maher, entre otros, completan el elenco.

LA NACION