Fue estrella de una serie infantil y hoy habla de los abusos que sufrió: “Me alegra que mi madre haya muerto”

Jennette McCurdy es una de las actrices infantiles más reconocidas por sus papeles en series de Nickelodeon. Sin embargo, aunque muchos de sus fans disfrutaron de su interpretación de Sam Puckett en iCarly (2007) durante seis temporadas, ella misma reconoció que, cuando eso ocurrió, no estaba en su mejor momento.

En su libro de memorias I’m Glad My Mom Died ( Me alegra que mi madre haya muerto), publicado el 9 de agosto del año pasado, McCurdy, de 30 años, reveló los momentos más difíciles que vivió en su infancia mientras interpretaba a Sam. La obra fue bien recibida por sus fanáticos. Desde su lanzamiento entró en la lista de best sellers de The New York Times, donde lleva 29 semanas, junto a títulos como Spare, del príncipe Harry o It’s OK to Be Angry About Capitalism, de Bernie Sanders y John Nichols.

¿Qué dice en su libro Jennette McCurdy?

La también cantante profundiza en su obra sobre su compleja relación con su carrera, la fama y su madre, Debra McCurdy, a quien describe como una controladora de sus decisiones, que la presionaba para conseguir papeles en producciones importantes y financiar por completo a toda su familia.

De acuerdo con declaraciones de la propia actriz, este comportamiento abusivo fue uno de los factores por el que desarrolló un trastorno alimenticio, que la acompañó a lo largo de los años. Tras la muerte de su madre a causa del cáncer, en 2013, McCurdy dejó atrás su carrera y se enfocó en hacer terapia. En el texto también alude a sus compañeras de set Miranda Cosgrove, a quien considera su gran amiga, así como a la cantante y coestrella de Sam & Cat (2013) Ariana Grande, por quien admitió haber sentido envidia mientras filmaban la serie juntas.

I’m Glad My Mom Died fue publicado en agosto de 2022 @jennettemccurdy/Instagram

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Jennette McCurdy celebró el éxito de ventas de su libro y agradeció que los lectores le dieran tan buen recibimiento. Para la actriz, escribirlo fue un viaje lleno de risas y llanto. El proceso de elegir qué contar y qué aspectos de su vida privada dejar en el olvido fue agotador, según describió en el mismo encuentro.

“Creo que esperé la cantidad de tiempo adecuada en mi proceso antes de abordar esto de una manera creativa. Si comienzas a hacer de forma prematura algo creativo que tiene que ver con tu propia vida, corres el riesgo de sobrepasar tus propios límites privados. No quería hacerme eso”, señaló McCurdy.

La exestrella de Nick no odia a su mamá

Sobre el título y su relación maternal, la actriz aclaró en The Daily Show que “no odia a su madre”, a pesar de todo: “Creo que ella era una persona realmente complicada (…). Podía decir cosas que eran intensas y, a veces, abusivas, pero tenía cierto ritmo que era tan divertido, así que traté de capturar eso”.

Jennette McCurdy celebra el éxito de sus memorias, I’m Glad My Mom Died @jennettemccurdy/Instagram

La actriz recientemente protagonizó un programa con el mismo nombre de su libro de memorias. También tiene planes de estrenar un podcast.

Cabe mencionar que la originaria de Long Beach, California, decidió no aparecer en la nueva versión de iCarly (2021) de Paramount+, aunque Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Kress volvieron a sus papeles protagónicos, algo de lo que no se arrepiente. Ahora, quien dio vida por tantos años a Sam solo busca continuar sus proyectos personales mientras mira en retrospectiva. “Mi vida se siente más alineada que nunca. Estoy muy agradecida por ello”, cerró para The Hollywood Reporter.

McCurdy, más que la actriz de iCarly

Jennette McCurdy también apareció en múltiples comerciales de televisión durante su infancia y colaboró en producciones reconocidas como Malcolm in the Middle (2000), The Last Day of Summer (2007) y Pet (2016). Además de actuar, incursionó en la música y lanzó sencillos como “So Close”, “Generation Love” y “Not That Far Away”. También participó en la producción y escritura de su propia serie web, llamada What’s Next for Sarah.

Al margen de su carrera artística, ha sido abierta sobre su experiencia de crecer en una familia disfuncional y trabajado como defensora de la salud mental, con campañas de apoyo a organizaciones como St. Jude Children’s Research Hospital y la National Eating Disorders Association.

