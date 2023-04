El fuerte enojo de Karol G con una revista mexicana: “Mi cara no luce así”

escuchar

La cantante colombiana Karol G expresó públicamente su indignación luego de que una reconocida revista, en su edición para México, retocara su apariencia sin su consentimiento para la portada. “Más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, escribió como parte de un fuerte mensaje en sus redes sociales. Su postura también causó las reacciones de otros artistas, quienes le mostraron su apoyo.

La compositora escribió en Instagram que los retoques habían sido excesivos y aseguró que había comunicado previamente su inconformidad, pero no logró que la revista cambiara de parecer antes de la publicación. “No sé ni por dónde comenzar este mensaje...”, escribió. “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”, siguió. “Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural”.

Karol G criticó la edición de la revista mexicana @karolg

Pese a su enojo, Karol G le agradeció a la publicación por haberla seleccionado para su tapa. No obstante, criticó que divulgaran la imagen sin considerar su opinión. “A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”. Según consideró, la falta de respeto no solo fue para ella, sino para todas las mujeres que buscan luchar contra los estereotipos y sentirse cómodas en su propia piel.

Karol G compartió una foto al natural para hacer la comparación @karolg

Además de postear su queja, la acompañó con dos fotografías. En la primera, aparece al natural. La segunda es la portada de la revista, en la que se observan unos pómulos sobresalientes y su figura más estilizada. “Entiendo las repercusiones que puede tener esto”, reconoció.

Karol G y su defensa de los cuerpos naturales

Antes de esta polémica, la cantante de “TQG” había reconocido públicamente que tiene un desorden hormonal que influye en sus niveles de insulina y le dificulta perder peso. Hace un mes, en el programa español El hormiguero, se sinceró sobre la razón por la que no retoca sus fotos. “Por mucho tiempo también lo hacía para que se vieran perfectas, para que se vieran increíbles, hasta que un día en la playa tomaron una foto, no me veía como en las fotos de Instagram y dije ‘no tiene sentido’”, compartió. “Veía de cierta manera como la gente me hacía bullying, porque en realidad de mí han criticado muchísimo mi físico (...). Por mucho tiempo me afectó; fue así hasta que entendí que no tenía que afectarme. Trato de ser muy abierta en redes sociales...”

Aunque GQ no respondió públicamente a la artista latina, la foto no aparece en la página de inicio de la revista estadounidense. Tampoco aparece en sus perfiles de redes sociales, aunque sí está disponible el reportaje en su página web.

Diferentes celebridades mostraron su apoyo a la postura de Karol G @karolg

La publicación tuvo un gran alcance y también reacciones dentro del mundo del espectáculo. La cantante puertorriqueña Kany García calificó de “irreal” la imagen de la revista. “El mundo está cambiando”, escribió como parte de su respuesta. Greeicy Rendón escribió “así es” en el posteo, en apoyo a los comentarios de Karol G.

