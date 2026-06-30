Bernardo Silva, diplomático con su suplencia con Portugal: "Estoy listo para ayudar"

El centrocampista Bernardo Silva evitó este martes cualquier polémica sobre su suplencia en los dos últimos partidos de Portugal en el Mundial 2026 tras haber sido titular en el debut. "Estoy listo para ayudar a la selección en lo que sea, como titular, jugando cinco minutos o en el vestuario", dijo.

Silva, autor de una gran temporada en el Manchester City y flamante fichaje del Real Madrid, perdió su puesto en el once inicial de la selección lusa tras el decepcionante empate a uno contra la República Democrática del Congo en el estreno en el torneo.

"No es mi trabajo discutir las decisiones del entrenador. Le corresponde al seleccionador tomar las decisiones difíciles", dijo en rueda de prensa en Palm Beach (Florida), poco antes de un entrenamiento de Portugal.

Para él, los jugadores deben "apoyar a los que están en el campo, entrenar bien, crear buen ambiente y, sobre todo, estar listos" para jugar en cualquier momento.

Silva dio las claves para que Portugal juegue bien en su partido de dieciseisavos contra Croacia, el jueves en Toronto.

Según él, la selección deberá "ser un equipo que crea peligro", agresivo y directo, "sin perder el control del partido" como ante Colombia, con la que empató a cero el sábado en Miami.

"Nunca va a haber ocho partidos perfectos", admitió. Pero "esta selección está preparada para que, el día en que las cosas no salgan bien, podamos seguir siendo competitivos y podamos eliminar a cualquier selección".

Silva opinó sobre las eliminaciones el lunes de Alemania y Países Bajos, dos de los favoritos europeos, contra Paraguay y Marruecos, respectivamente.

"En el Mundial ya no es ninguna sorpresa. Las selecciones están todas muy fuertes. El fútbol se volvió bastante más táctico, más analizado por todos los equipos y es difícil ganar partidos", afirmó.

Preguntado por Luka Modric, su rival del jueves y a quien se enfrentará por última vez en un Mundial, Silva no escatimó elogios hacia el centrocampista croata, de 40 años.

"Luka es realmente un ídolo para mí, la forma en que no solo jugó y se mantuvo en el nivel más alto, sino también la forma en que se comportó en su carrera", declaró. "Le deseo lo mejor, no en dos días, porque quiero ganarle".