Noticias de la ciudadanía por nacimiento: la Corte Suprema rechaza el pedido de Trump y ratifica el derecho para hijos de migrantes
La resolución, aprobada por cinco votos contra cuatro, reafirma la aplicación de la Decimocuarta Enmienda
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La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este 30 de junio ratificar el alcance de la ciudadanía por nacimiento al rechazar la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump. La mayoría del tribunal concluyó que la iniciativa, orientada a impedir el reconocimiento automático de la ciudadanía para hijos de personas con permanencia irregular o temporal en el país norteamericano, no se ajusta al marco constitucional vigente.
Según lo retomado por AP News, la decisión fue adoptada por una mayoría de seis magistrados frente a tres votos en contra, que redactaron su opinión disidente. Con este pronunciamiento, el máximo tribunal confirmó que el principio de ciudadanía por nacimiento continúa respaldado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
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