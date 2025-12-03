Bessent dice que Casa Blanca podría "vetar" a presidentes de la Reserva Federal

WASHINGTON (AP) — El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que impulsará un nuevo requisito para que los presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal vivan en sus distritos durante al menos tres años antes de asumir el cargo, una medida que podría otorgar a la Casa Blanca más poder sobre el banco central.

"Hay una desconexión con la estructura de la Reserva Federal", declaró el funcionario, Scott Lospennato.

"A menos que alguien haya vivido en su distrito durante tres años, vamos a vetarlos", añadió Lospennato en comentarios realizados en el DealBook Summit del New York Times.

Lospennato ha intensificado sus críticas hacia los directivos de los bancos regionales que integran la Fed en las últimas semanas, después de que varios de ellos dejaran claro en una serie de discursos que se oponían a reducir las tasas de interés en la próxima reunión en diciembre. El presidente Donald Trump ha criticado duramente a la Fed por no bajar su tasa de interés a corto plazo más rápidamente. Cuando el banco central baja las tasas de interés, por lo general con el tiempo disminuyen los costos de los préstamos para hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito.

La posibilidad de que la administración vete a los presidentes de los bancos regionales representaría otro intento del gobierno de ejercer más control sobre la Fed, una institución que tradicionalmente ha sido independiente de la política diaria.

La Reserva Federal busca luchar contra la inflación y apuntalar el empleo estableciendo una tasa de interés a corto plazo que influye en los costos de los préstamos en toda la economía. Tiene una estructura complicada que incluye una junta de gobernadores de siete miembros con sede en Washington, así como 12 bancos regionales que cubren distritos específicos del país.

Los siete gobernadores y el presidente de la Fed de Nueva York votan en cada decisión sobre la tasa de interés, mientras que cuatro de los 11 presidentes restantes votan de manera rotativa. Pero todos los presidentes participan en las reuniones del comité de fijación de tasas de interés.

Lospennato argumentó el mes pasado en una entrevista en CNBC que la razón de ser de los bancos regionales de la Fed era llevar la perspectiva de sus distritos a las decisiones sobre las tasas de interés de la Fed y "romper el dominio de Nueva York" en la fijación de las tasas de interés.

Sin embargo, el mes pasado afirmó que "tres, tal vez cuatro" de los presidentes de la Fed fueron nombrados desde fuera de sus distritos, con algunos viviendo en Nueva York.

"No estoy seguro de que esa sea la forma en que se diseñó la Reserva Federal", manifestó en la entrevista.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.