Ha comenzado la era de un dólar volátil y en caída, según The Economist

Durante el último año, el presidente Donald Trump ha intimidado a los aliados de Estados Unidos con aranceles, ha golpeado a la Reserva Federal y ha tratado el déficit presupuestario como si fuera solo una distracción. Sin embargo, la mayoría de los mercados de activos siguen adelante alegremente como si nada pasara. En los últimos 12 meses, el índice bursátil S&P 500 ha subido un 14%, ya que los inversionistas se han volcado en la inteligencia artificial (IA). El crecimiento de Estados Unidos sigue siendo la envidia del mundo. El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años, que debería aumentar con el riesgo de inflación o impago, es del 4,3%, inferior al que había cuando Trump tomó posesión de su cargo.

Sin embargo, si se observa con detenimiento, el panorama es más sombrío y complejo. Desde su máximo en enero de 2025, el dólar ha perdido una décima parte de su valor frente a una amplia cesta de divisas. Como resultado, en términos de divisas extranjeras, el rendimiento de los activos estadounidenses ha sido pobre. Por ejemplo, denominadas en euros, las acciones estadounidenses apenas han subido en el último año.

La caída de la moneda refleja en parte la reducción de las diferencias entre los tipos de interés de Estados Unidos y el resto del mundo. Sin embargo, las instituciones estadounidenses también son motivo de preocupación, como informamos esta semana. Los episodios de pánico entre los inversionistas se han vuelto más comunes, como en abril de 2025, después de que Trump anunciara sus aranceles del “Día de la Liberación”. En esos momentos, los inversionistas huyen de los activos estadounidenses, lo que provoca una caída del valor de los bonos, las acciones y la moneda. Más común en los mercados emergentes, esto ha ocurrido en siete de las últimas 52 semanas, aproximadamente tres veces más que en la década anterior.

Cuando Trump da marcha atrás en sus ideas más descabelladas, vuelve la normalidad. Pero los espasmos ofrecen un atisbo de un mundo al revés en el que los activos en dólares ya no son seguros. Es una perspectiva alarmante, dado que el dólar es la moneda de reserva mundial y que los extranjeros poseen más activos en Estados Unidos que los estadounidenses en el extranjero, por un valor equivalente al 89% del PIB del Tío Sam. Al mismo tiempo, el precio del oro ha subido hasta alrededor de US$5.000, un 75% más en un año, lo que ha provocado especulaciones sobre si los inversionistas se están protegiendo contra la devaluación del dólar y otros riesgos extremos.

Esto debería hacer reflexionar a quienes piensan que la fortaleza financiera de Estados Unidos es inquebrantable. El último ejemplo de una aparente vuelta a la normalidad fue el anuncio del Sr. Trump, el 30 de enero, de que nombraría a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal. Warsh es un banquero central con amplia experiencia cuyos contactos en Wall Street ayudaron a la Reserva Federal a superar la crisis financiera mundial de 2007-2009. Su historial en materia de política monetaria es el de un halcón excesivamente celoso, no el de un devaluador. Su nominación provocó una subida del dólar y una caída del precio del oro. Warsh es más tecnocrático y menos partidista que Kevin Hassett, un adulador asesor de la Casa Blanca y uno de los primeros favoritos.

Sin embargo, el pequeño repunte no cambia el panorama general. Solo en el último mes, durante el cual Trump amenazó a Groenlandia, el dólar ha bajado un 1,5% y el oro ha subido un 14%. El historial de Warsh es de línea dura, pero ha experimentado una conversión radical a favor de los recortes de tipos de interés mientras Trump buscaba un candidato.

Warsh tiene dos argumentos principales a favor de una política monetaria más flexible. Uno es que la inteligencia artificial provocará un auge de la productividad que permitirá un rápido crecimiento mientras la inflación desciende. Es cierto que, en igualdad de condiciones, un mayor rendimiento ejercerá presión sobre los precios, y que los últimos datos de productividad son alentadores. Sin embargo, el crecimiento de la productividad también fomenta la inversión —por ejemplo, en centros de datos—, mientras que el auge de los mercados bursátiles y el optimismo económico favorecen el gasto de los consumidores. Si se mantiene, es más probable que el frenesí de la IA conduzca a tipos de interés más altos que más bajos. En el auge de las puntocom de la década de 1990, la Fed también pensó que la productividad mantendría los tipos bajos, antes de dar un giro de 180 grados al final de la década.

Warsh también sostiene que la Fed puede compensar el estímulo de los tipos más bajos deshaciéndose de activos a largo plazo, pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo. Es posible que la Fed tenga que reducir su balance, aunque eso significaría reconfigurar el sistema monetario. A principios de la década de 2010, Warsh advirtió erróneamente que la compra de activos provocaría una alta inflación; hoy afirma que deshacerse de ellos sería desinflacionario. De hecho, solo tendría un efecto mínimo.

Si el nuevo presidente de la Fed, una vez confirmado, convence a sus colegas para que acepten grandes recortes de tipos, es probable que resulten inoportunos. Con un 2,8%, la inflación de Estados Unidos sigue estando por encima de su objetivo del 2%. Este año se han aplicado recortes fiscales y pronto se producirán devoluciones de impuestos, lo que supondrá un estímulo de alrededor del 0,3% del PIB. Si, como es probable, el Tribunal Supremo declara ilegales muchos de los aranceles de Trump, podrían producirse devoluciones por valor del 0,5% del PIB. Este estímulo monetario y fiscal combinado podría provocar una inflación aún mayor, lo que aumentaría las dudas sobre los activos en dólares.

¿Hasta dónde puede llegar Estados Unidos? El país tiene la suerte de que los inversionistas tienen pocas alternativas a mantener el dólar. Los metales preciosos son un mal sustituto de la moneda fuerte, y ningún bono rivaliza con el volumen, la liquidez y la seguridad jurídica de los bonos del Tesoro. Los extranjeros son más propensos a rechazar las costosas acciones estadounidenses que sus bonos, y el nerviosismo de esta semana en torno a las acciones tecnológicas demuestra lo rápido que puede cambiar el estado de ánimo. Aunque los bancos centrales han diversificado sus reservas, la cuota del dólar como moneda dominante en la banca transfronteriza, la facturación comercial, la deuda global y las operaciones de cambio sigue siendo predominante.

El dólar en descenso

Todo ello constituye una protección contra una caída del dólar. Sin embargo, la volatilidad de las políticas y la caída del tipo de cambio hacen que mantener el dólar sea más arriesgado que en décadas. Incluso si Warsh tiene razón sobre la inflación, la bajada de los tipos de interés debilitará aún más la moneda. Le queda un largo camino por recorrer. A pesar de su reciente caída, el dólar está por encima de su media a largo plazo en términos reales y, según nuestro índice Big Mac, está sobrevalorado frente a la mayoría de las monedas.

La falta de alternativas al dólar condena a los inversionistas extranjeros a soportar pérdidas, y debería alertar a los inversionistas estadounidenses sobre el riesgo de que algún día surja una alternativa. Todos deberían lamentar que un activo que es un refugio para los inversionistas se vea cada vez más mancillado por los riesgos que ahora debe soportar el mundo entero.