Biden encabeza condenas tras tiroteo en mitin de Trump

El presidente estadounidense, Joe Biden, fue uno de los primeros en condenar el tiroteo en el que resultó herido su rival electoral Donald Trump, en un aparente intento de asesinato, durante un mitin en Pensilvania, mientras algunos republicanos culpan a la campaña del demócrata de la violencia.

Líderes políticos de ambos bandos criticaron el ataque minutos después de que el candidato republicano fuera retirado del escenario por el servicio secreto con la cara ensangrentada.

"No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país (...) No podemos ser así, no podemos consentir esto", dijo Biden a periodistas en una reunión informativa de urgencia en su casa de Rehoboth Beach, estado de Delaware, noreste.

"La idea de que haya violencia política o violencia en Estados Unidos de esta manera, es simplemente inaudita. No es apropiado. Todo el mundo, todo el mundo debe condenarlo. Todo el mundo", dijo Biden.

La vicepresidenta Kamala Harris dijo en X: "Estamos rezando por él, por su familia y por todos los que han resultado heridos y afectados por este tiroteo sin sentido."

El exjefe de Biden, Barack Obama, también dijo que "no hay en absoluto lugar para la violencia política en nuestra democracia".

"Aunque todavía no sabemos exactamente qué pasó, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no ha sido herido de gravedad y aprovechar este momento para renovar nuestro compromiso con el civismo y el respeto en nuestra política", dijo en X.

El expresidente George W. Bush condenó el "cobarde" ataque.

"Laura y yo estamos agradecidos de que el presidente Trump esté a salvo tras el cobarde ataque contra su vida. Y elogiamos a los hombres y mujeres del servicio secreto por su rápida respuesta", dijo el republicano en un comunicado.

Bill y Hillary Clinton también condenaron la violencia.

"Hillary y yo estamos agradecidos de que el presidente Trump esté a salvo, desconsolados por todos los afectados por el ataque en el mitin de hoy en Pensilvania y agradecidos por la rápida actuación del servicio secreto de EEUU", escribió el expresidente en X.

Pero algunos destacados republicanos, entre ellos uno de los posibles compañeros de fórmula de Trump, J.D. Vance, apuntaron rápidamente a la campaña de reelección de Biden.

"La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Donald Trump es un fascista autoritario que debe ser detenido a toda costa. Esa retórica llevó directamente al intento de asesinato del presidente Trump", dijo.

"El fiscal republicano del condado de Butler, Pensilvania, debería presentar inmediatamente cargos contra Joseph R. Biden por incitar a un asesinato", escribió el congresista republicano Mike Collins, de Georgia, también en X.

- "Te amo, papá" -

Los hijos de Trump, conmocionados, también se manifestaron en las redes sociales.

"¡Este es el luchador que Estados Unidos necesita!", escribió su hijo Eric Trump sobre una foto de su padre con sangre en la mejilla, el puño en alto y una bandera estadounidense ondeando al fondo mientras el servicio secreto le sacaba a toda prisa del escenario.

Donald Trump Jr publicó la misma foto y escribió en X: "Nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos".

"Te quiero papá, hoy y siempre", publicó en X su hija Ivanka, agradeciendo a los simpatizantes y al servicio secreto sus "rápidas y decisivas acciones de hoy". "Sigo rezando por nuestro país", añadió.

El jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo estar "horrorizado" por el tiroteo, mientras su homólogo republicano Mitch McConnell lo calificó de "despreciable".

"Doy gracias a Dios porque el expresidente Trump está a salvo", escribió en X la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

El multimillonario tecnológico Elon Musk dijo el sábado que respalda "plenamente" a Trump tras la violencia en el mitin y espera "su rápida recuperación."

"Si hubiera sido un centímetro a la derecha, no habría sobrevivido", publicó en X el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.

"Trump está verdaderamente bendecido". En la misma línea se pronunció Vivek Ramaswamy, que retó a Trump por la candidatura presidencial republicana en las primarias.

"Creemos que el hecho de que el presidente Trump esté a salvo en este momento no es más que un acto de Dios", escribió en X.

"Hoy, la supervivencia futura de Estados Unidos se redujo a menos del ancho de un cabello en el camino de una bala", escribió.

bur-st/bgs/af/cjc

LA NACION