Bill Gates afirma que Epstein exploró cómo chantajearlo

Bill Gates dijo a miembros del Congreso de Estados Unidos que había recibido amenazas "veladas" del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein por sus relaciones extramatrimoniales, según una transcripción de su testimonio hecha pública el martes.

El cofundador de Microsoft declaró a puerta cerrada el 10 de junio ante el comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre su amistad con el financiero estadounidense, quien falleció en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por delitos sexuales. En 2008 había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.

Según la transcripción divulgada por el comité, Gates habló de amenazas "veladas" por parte de Epstein y dijo que este pareció querer aprovechar su conocimiento de sus aventuras extramatrimoniales para obligarlo a permanecer en su círculo, cuando él ya se estaba distanciando.

"No fui chantajeado, pero, ya sabes, al leer estos correos electrónicos, parece que las ideas del señor Epstein iban en esa dirección", señaló Gates, refiriéndose a los documentos del caso Epstein publicados en enero por el Departamento de Justicia.

"Nunca me envió nada que yo calificara de chantaje", prosiguió Gates, ante nuevas preguntas.

Pero Gates añadió que le pareció que, a través de borradores de correos electrónicos, Epstein "estaba, en cierto modo, ensayando cómo él mismo, o alguien a quien él instruyera, podría optar por chantajearme, pero ninguno de esos mensajes me fue enviado jamás".

Gates, de 70 años, ya había hecho públicas declaraciones ese mismo día, en las que afirmaba que nunca había tenido conocimiento del comportamiento delictivo de Epstein y que "nunca había victimizado a nadie".

A finales de febrero, Gates declaró a The Wall Street Journal que sus vínculos con Epstein habían sido un grave error. También admitió haber mantenido relaciones extramatrimoniales con dos mujeres, aunque negó cualquier implicación en las actividades del financiero.

Gates sostiene que su relación con Epstein comenzó en 2011, tres años después de que este último se declarara culpable de delitos de prostitución de menores.

También reconoció que estaba al corriente de los problemas legales de Epstein, pero que le habían dicho que Epstein era alguien capaz de recaudar miles de millones de dólares para la salud mundial, un tema en el que Gates estaba profundamente involucrado.

Al conocerlo, "sabía que había sido condenado", dijo Gates a los legisladores. "Sabía que se trataba de algo de naturaleza sexual, pero no intenté saber más, aunque probablemente debería haberlo hecho".