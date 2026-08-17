Midterms elections: el decreto de Trump que podría cambiar el rumbo de las elecciones 2026 en EE.UU.

Las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos quedaron en medio de una disputa que enfrenta al gobierno de Donald Trump con los tribunales federales. El presidente impulsa cambios sobre el voto por correo y la administración de los registros electorales, mientras una jueza de Massachusetts frenó partes de sus medidas al considerar que el Ejecutivo intenta intervenir en competencias que corresponden al Congreso y a los estados.

Donald Trump y la presión sobre las elecciones de medio término

El gobierno de Trump busca implementar un decreto que modificaría aspectos centrales del voto por correo antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre .

que modificaría aspectos centrales del antes de las . La administración federal sostiene que las medidas forman parte de un esfuerzo para reforzar la seguridad electoral, pero sus detractores consideran que el presidente pretende asumir atribuciones que la Constitución reserva a los estados y al Congreso.

La administración Trump busca implementar restricciones y nuevas condiciones para el envío de boletas postales mediante una orden ejecutiva firmada en marzo Shutterstock / AP

La disputa adquirió una dimensión mayor después de que Trump se negara a descartar la posibilidad de declarar una emergencia de seguridad nacional para intentar ejercer un control más amplio sobre los comicios de 2026.

Según el análisis publicado por CNN el 11 de agosto, el presidente estadounidense respondió de manera ambigua cuando se le planteó esa posibilidad como alternativa ante la falta de aprobación de la denominada “Ley SAVE America”.

Según esta mirada, Trump podría declarar una emergencia para imponer medidas como identificación con fotografía, comprobantes de ciudadanía para el registro electoral y restricciones al voto por correo.

CNN señaló que el republicano suele negarse a descartar escenarios hipotéticos, incluso cuando son extremos.

Sin embargo, el episodio se suma a otras señales que apuntan a un interés del mandatario por aumentar la participación del gobierno federal en el sistema electoral, administrado principalmente por los estados.

La lista federal de votantes que ordenó Trump

La primera derrota judicial para Trump llegó con la sentencia de fines de junio, cuando la jueza Indira Talwani anuló disposiciones de la Orden Ejecutiva 14399 relacionadas con la creación de un registro nacional de votantes.

La jueza determinó que el presidente no tiene facultades para introducir por sí mismo modificaciones de alcance nacional en la administración de las elecciones federales. La demanda había sido presentada por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia.

Trump buscó restringir el voto por correo a partir de un decreto que fue discutido en la Justicia Fotomontaje editado con IA

Uno de los puntos centrales del decreto consistía en ordenar al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración del Seguro Social que elaboraran un listado nacional de ciudadanos habilitados para votar. Quienes no formaran parte de estos registros no podrían recibir boletas para emitir sufragio por correo.

Una jueza amplió el bloqueo sobre el decreto de Trump del voto por correo

Un nuevo fallo de Talwani amplió el alcance de la disputa entre la administración Trump y los tribunales federales a menos de 90 días de las elecciones de medio término.

La jueza federal de Boston bloqueó el martes 11 de agosto al Servicio Postal de EE.UU. para que no pudiera implementar la parte del decreto presidencial que condicionaba la entrega de boletas por correo a que los estados proporcionaran listas de votantes elegibles.

Según Reuters, la decisión representa un nuevo revés para el intento de Trump de ampliar la intervención del gobierno federal en la supervisión de las elecciones.

para el intento de Trump de ampliar la en la supervisión de las elecciones. El fallo de Talwani extendió a todo el país norteamericano una prohibición que inicialmente había alcanzado a 23 estados, en su mayoría gobernados por demócratas.

Trump busca restringir el voto por correo antes de noviembre

La administración Trump pidió a la Corte Suprema que permitiera implementar la medida antes de noviembre, después de que la jueza federal de Massachusetts bloqueara partes de la orden ejecutiva en dos procedimientos diferentes.

Según CNN, el gobierno considera urgente obtener una decisión porque necesita tiempo para poner en funcionamiento las nuevas disposiciones antes de las elecciones legislativas.

El procurador general John Sauer sostuvo ante el máximo tribunal que las decisiones judiciales podrían impedir que la administración implemente la tercera sección del decreto a tiempo.

La jueza Talwani intervino por primera vez en junio, después de una demanda presentada por una veintena de estados. Posteriormente, volvió a bloquear la medida a nivel nacional tras un nuevo reclamo presentado por organizaciones.

Talwani también sostuvo que la administración Trump no había presentado pruebas suficientes de un fraude relacionado específicamente con el voto por correo que justificara la intervención presidencial.

En una de sus decisiones, afirmó que los demandados habían hecho muy poco para defender la orden ejecutiva en sus fundamentos.