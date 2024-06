Bloomberg se une a Lore y Rodriguez en su intento para adquirir a los Timberwolves de Minnesota

Minneapolis (ap) — michael bloomberg, el magnate de medios multimillonario y que fue alcalde de nueva york, acordó unirse a marc lore y alex rodríguez por su disputado intento de adquirir a los timberwolves de minnesota, según informó una persona que tiene conocimiento del trato.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que los detalles de transacción no fueron hechos púbicos. La noticia fue reportada primero por The Athletic.

Bloomberg actualmente es la 12ma persona más rica del mundo según la revista Forbes, con una fortuna de 106.000 millones de dólares. El magnate de 82 años fue alcalde de la ciudad de Estados Unidos por tres términos, entre 2002 y 2013. Hizo su fortuna a través de negocios, información financiera y empresas de medios que llevan su nombre.

Lore y Rodriguez acordaron hace tres años adquirir a los Timberwolves de Minnesota por 1.500 millones de dólares al magnate de medios y agricultura nativo de Minnesota Glen Taylor, quien descartó la venta el 28 de marzo debido a que según él no hicieron el último pago a tiempo.

Lore y Rodriguez han dicho que tienen el dinero para completar el acuerdo y la NBA retrasó la aprobación de la transacción y por lo tanto les deben otorgar una extensión. Después de que no lograron resolver el conflicto en mediación, las dos partes irán a una audiencia de arbitraje para mantener los términos del acuerdo.

El grupo de Lore y Rodríguez actualmente controlan el 36% de la franquicia, incluyendo al Lynx de la WNBA. La fase final debía transferir el restante 40% y con lo que se convertirían en dueños mayoritarios.

Lore y Rodríguez acusaron a Taylor de arrepentirse de la venta debido a que el valor del equipo incremento desde el acuerdo inicial, esto debido a que las ganancias de la NBA subieron.

Taylor reconoció que cambió de decisión el mes pasado, pero dijo que fue por el buen ambiente en la organización durante la última campaña en la que tuvieron marca de 56-26, la segunda mejor en la historia del equipo Los Timberwolves alcanzaron las finales de la Conferencia Oeste y que perdieron en cinco juegos ante los Mavericks.

El comisionado de la NBA dijo el mes pasado que la liga seguramente no tendrá razón para intervenir en la disputa.

Taylor, que compró al equipo en 1994 por 88 millones de dólares, estableció que el acuerdo se realizara por etapas para que pudiera servir como mentor de los recién llegados para aprendieran sobre la liga, la organización y la comunidad.

LA NACION