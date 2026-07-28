Boeing registra pérdidas por el Air Force One pero avanza en su recuperación

Boeing informó el martes pérdidas mayores de lo esperado en el último trimestre debido a 280 millones de US$ en costos adicionales para equipar dos aviones presidenciales estadounidenses, pero señaló que el crecimiento generalizado de sus ingresos registra avances tras varios años difíciles.

El gigante aeroespacial registró un aumento del 8% en su facturación, hasta 24.600 millones de US$, gracias a un incremento en las entregas de aviones comerciales y a un mayor volumen de negocios en defensa, espacio y seguridad.

Boeing reportó de todos modos una pérdida de 428 millones de US$ en el segundo trimestre, menor que en el mismo período del año anterior pero superior a lo previsto por los analistas.

Los resultados incluyeron 280 millones de US$ en pérdidas en el programa VC-25B para el avión presidencial Air Force One, que se ha visto afectado por retrasos y sobrecostos.

Los gastos más recientes del Air Force One corresponden a dinero adicional en "producción y certificación", señaló Boeing en su comunicado de resultados.

El contrato original de 2018 contemplaba la modificación y el equipamiento de dos aviones 747-8 para uso presidencial.

El contrato fijaba la entrega inicial de un avión Air Force One para finales de 2024.

El calendario actual prevé entregas a mediados de 2028 y mediados de 2029.

Boeing describió los esfuerzos de certificación de sus nuevos aviones 737 MAX y 777 como bien encaminados con los reguladores aeronáuticos estadounidenses. El primero de estos modelos -el 737 MAX 7- se encuentra en la "fase final" del proceso.