El arma de guerra con la que Estados Unidos busca frenar los tiroteos escolares

WASHINGTON.– En medio de la creciente preocupación por la escalada de la violencia escolar en Estados Unidos, escuelas de al menos tres estados comenzarán a incorporar un arma de guerra para combatir los tiroteos. Se trata de drones que pueden recorrer en segundos los pasillos, romper ventanas y rociar gas pimienta contra tiradores activos tras una alerta de los docentes si estis reportan una amenaza.

Al menos nueve escuelas —tres en Florida, cinco en Georgia y una en Colorado— tendrán cajas de almacenamiento que albergan estas aeronaves de plástico no letales fabricadas por la empresa Mithril Defense, con sede en Austin. Los drones, que pueden ser activados por los profesores, son capaces de llegar hasta un atacante en apenas 15 segundos.

Las aeronaves están diseñadas para distraer a sus objetivos mediante luces estroboscópicas, sirenas, gel de gas pimienta o incluso embistiéndolos a 96 km/h.

Un dron de Campus Guardian Angel derriba un maniquí durante una demostración en la escuela secundaria Memorial en Houston, Texas Mithril Defense

“Una vez que logro poner los drones sobre una persona, simplemente no puede escapar de ellos”, dijo Bill King, exintegrante de los Navy SEAL y cofundador de Mithril Defense.

Los programas forman parte de una nueva ola de inversiones en tecnología de seguridad para los campus escolares, una industria multimillonaria impulsada por la amenaza de los tiroteos en las escuelas.

Según un registro de The Washington Post, casi 400.000 estudiantes han experimentado episodios de violencia armada en sus escuelas desde la masacre de Columbine, en Colorado, en 1999. Ese registro contabiliza 435 tiroteos escolares durante ese período.

El primer antecedente

La Escuela Secundaria Deltona, un establecimiento público ubicado al norte de Orlando con unos 1700 estudiantes, se convirtió en la primera en instalar el sistema al finalizar el último ciclo lectivo. Otras dos escuelas de Florida —Boyd H. Anderson High School, cerca de Fort Lauderdale, y Godby High School, en Tallahassee— también fueron seleccionadas por el estado para completar un programa piloto de 557.000 dólares, impulsado por legisladores estatales.

Cinco escuelas de Georgia también pondrán a prueba los sistemas de drones después de que los legisladores estatales aprobaran un programa piloto de aproximadamente 500.000 dólares junto a Mithril Defense. El estado aún no definió qué establecimientos participarán, aunque la empresa aseguró que los sistemas comenzarán a funcionar durante el próximo año escolar.

Hay personas que trabajan en el centro de operaciones tácticas Campus Guardian Angel Mithril Defense

El representante estatal de Georgia Matt Dubnik (Partido Republicano), presidente del subcomité de Educación de Asignaciones de la Cámara, afirmó que la tecnología podría proteger a las escuelas que no cuentan con agentes de seguridad permanentes. El programa piloto se probará tanto en escuelas con esos oficiales como en otras que no los tengan.

“Creo en esta tecnología”, afirmó Dubnik, y agregó que cientos de otros legisladores estatales coincidieron con esa postura al aprobar el presupuesto que incluyó la financiación del programa.

En Colorado, la John Adams Academy, una escuela pública chárter ubicada en Sterling Ranch que recibe alumnos desde jardín de infantes hasta el último año de secundaria, financiará por su cuenta un programa de drones durante su primer año.

Los docentes tendrán una aplicación o botones de pánico instalados en las aulas para convocar a los drones. Luego, pilotos profesionales de Mithril Defense podrán operarlos de forma remota.

Los drones fueron probados en simulaciones, aunque nunca en un tiroteo real.

Justin Marston, fundador y director ejecutivo de Mithril, explicó que el proyecto nació tras la masacre ocurrida en una escuela primaria de Uvalde, Texas, donde 19 estudiantes y dos maestras fueron asesinados en 2022 mientras las fuerzas de seguridad esperaban más de una hora antes de ingresar al aula.

Cuando supo que los ejércitos de Rusia y Ucrania utilizaban drones baratos para atacarse mutuamente, Marston pensó que una versión no letal de esa tecnología podría haber salvado vidas en Uvalde.

“Los primeros 120 segundos son increíblemente críticos porque es cuando ocurre la mayor parte de los disparos", sostuvo Marston.

Un dron rompe la ventana e ingresa en el aula en un ejercicio de simulación Mithril Defense

Aunque los drones podrían activarse en cualquier momento, fueron concebidos específicamente para situaciones con potencial letal. No se utilizarían para separar una pelea entre estudiantes en el patio, explicó Marston. Sin embargo, si uno de los alumnos sacara un cuchillo, sí podrían intervenir.

Escuelas de todo Estados Unidos han adoptado distintas tecnologías de defensa, desde cámaras con inteligencia artificial hasta detectores de armas, ante la amenaza de los tiroteos escolares. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que equipos de nivel militar, como los drones de Mithril, no deberían formar parte del entorno escolar.

Durante años, consultores especializados en seguridad escolar han puesto en duda la eficacia de las soluciones de alta tecnología para prevenir tiroteos, al argumentar que medidas mucho más simples —como mantener cerradas las puertas exteriores— pueden resultar igual de efectivas.

Curtis Lavarello, director del School Safety Advocacy Council, una consultora especializada en seguridad, dijo que le preocupa que los drones puedan identificar por error a un estudiante que huye en lugar del atacante. También teme que los pilotos remotos, obligados a tomar decisiones en cuestión de segundos, confundan a un policía con el agresor, especialmente si un docente activa una falsa alarma.

“Es casi como si se mezclaran los videojuegos y la seguridad escolar”, afirmó Lavarello. “Tengo reservas realmente serias sobre el despliegue de drones en las escuelas”.

Mithril no es la primera empresa que intenta introducir drones para enfrentar tiradores activos en escuelas. En 2022, Axon Enterprise suspendió el desarrollo de drones equipados con pistolas Taser después de la renuncia masiva de su comité de ética, cuyos integrantes temían que los dispositivos electrocutaran a estudiantes inocentes o fueran manipulados por piratas informáticos.

Jaclyn Corin, sobreviviente del tiroteo de Marjory Stoneman Douglas High School, en Parkland (Florida), donde murieron 17 personas en 2018, afirmó que preferiría que las autoridades priorizaran políticas destinadas a prevenir la violencia armada antes que tecnologías para responder cuando el ataque ya comenzó.

“Los distritos escolares tienen presupuestos limitados y una capacidad de atención limitada”, señaló Corin, directora ejecutiva y cofundadora de March for Our Lives, una organización juvenil que impulsa controles más estrictos sobre las armas de fuego. “Si destinamos recursos significativos a tecnologías diseñadas para responder una vez que el tiroteo ya empezó, debemos preguntarnos en qué estamos dejando de invertir”.

Nicole Lawrence contó que se enteró a través de un noticiero local de televisión de que la escuela secundaria de su hijo, en el área de Atlanta, había sido convocada por el estado de Georgia para alojar los drones de Mithril este año (las autoridades del distrito aclararon que todavía no existen planes concretos para instalarlos). Lawrence dijo que no sabe si los drones serán eficaces, pero está dispuesta a darles una oportunidad.

Reggie Daniels rinde homenaje a las víctimas de un tiroteo escolar en un altar colocado en la Escuela Primaria Robb, el jueves 9 de junio de 2022, en Uvalde Texas Eric Gay - AP

“He gastado 100.000 dólares en cosas peores", comentó Lawrence.

Florida planea revisar la cantidad de incidentes violentos registrados en las escuelas participantes y medir los tiempos de respuesta frente a amenazas. El estado también encuestará a padres, estudiantes y personal escolar para conocer si se sienten más seguros con estos dispositivos capaces de rociar gas pimienta y romper ventanas.

Mientras los drones permanecían este verano almacenados en la Escuela Secundaria Deltona a la espera de su primera intervención, el estado aprobó otros 564.000 dólares para financiar el programa durante el siguiente año escolar.