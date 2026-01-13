Boeing supera a Airbus en pedidos anuales por primera vez desde 2018

Boeing logró pedidos por casi 1.200 aviones comerciales el año pasado, superando a su rival europeo Airbus por primera vez desde 2018, según cifras publicadas el martes.

El gigante aeronáutico estadounidense registró 175 pedidos en diciembre, número que llevó el total de 2025 a 1.173.

Airbus reveló el lunes encargos de 889 aeronaves para el año.

La mejora en los pedidos marca la última señal de progreso para Boeing tras un duro 2024 que comenzó con un aterrizaje de emergencia casi catastrófico en un vuelo de Alaska Airlines en enero, y concluyó con la reanudación de la producción de aviones en la región de Seattle tras una prolongada huelga laboral.

Tras el incidente de Alaska Airlines, Boeing reforzó su control de calidad y sus operaciones de fabricación bajo la estrecha supervisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

En octubre, la FAA otorgó aprobación a Boeing para aumentar la producción del 737 MAX a 42 unidades por mes desde 38, una señal clave de progreso bajo el mando del director ejecutivo Kelly Ortberg y otros ejecutivos que fueron incorporados.

Boeing dijo que entregó 63 aviones en diciembre, con lo cual alcanzó un total de 600 en todo 2025.

Aunque esa cifra fue la más alta desde 2018, y un gran salto respecto a 2024 afectada por la huelga, quedó muy por debajo de los 793 aparatos entregados por Airbus el año pasado.

Airbus ha dominado en número de entregas en los últimos años tras un par de accidentes mortales de Boeing 737 MAX en 2018 y 2019.