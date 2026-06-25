Bosnia asegura clasificación para 16avos como uno de los mejores terceros (FIFA)

La selección de Bosnia-Herzegovina aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial de Norteamérica 2026 como uno de los ocho mejores terceros de la fase de grupos, informó este miércoles la FIFA en sus canales oficiales.

De esta manera, el combinado balcánico logra su mejor resultado hasta ahora en una Copa del Mundo.

Este miércoles en Seattle, Bosnia venció 3-1 a Catar para llegar a 4 puntos y una diferencia de goles de -1. La posterior derrota 3-0 de Escocia frente a Brasil aseguró que los terceros de los grupos C, D, I y J no puedan rebasar a los balcánicos.

Por Bosnia anotaron Kerim Alajbegoci (29'), un gol en contra de Mahmud Abunada (34') y una diana final de Ermin Mahmic (80'), mientras que para el equipo del emirato había acortado en el 42' Hassan Al Haydos.

Después de dar la sorpresa el pasado 31 de marzo al derribar a Italia en la tanda de penales de su repechaje de la zona europea, Bosnia-Herzegovina logra ahora mejorar su resultado en su única participación en un Mundial, en Brasil 2014, donde no superó la fase de grupos.

Curiosamente, en aquella edición, Bosnia también ganó 3-1 en la tercera y última jornada, a Irán, pero no le sirvió para conseguir una de las dos primeras posiciones de grupo, las únicas que permitían acceder a las rondas de eliminación directa.