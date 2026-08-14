No es un reclamo nuevo de Trump: por qué ordenó a la Armada usar las viejas catapultas de vapor para lanzar aviones de combate

El presidente Donald Trump volvió a levantar una de sus críticas más persistentes a la modernización militar estadounidense. El mandatario ordenó revisar uno de los sistemas tecnológicos de los nuevos portaaviones de la Armada de Estados Unidos: las catapultas electromagnéticas utilizadas para lanzar aviones de combate desde la cubierta.

Trump volvió a cuestionar la tecnología electromagnética de los portaaviones de EE.UU.

Según consignó Associated Press, en una directiva firmada el jueves se establece que el Pentágono y la Armada deberán presentar a Trump, en un plazo de dos meses, planes para retirar el sistema conocido como EMALS, sigla en inglés de Electromagnetic Aircraft Launch System y pasar a una estructura que funcione a vapor. Se trata del mecanismo que permite impulsar los aviones de combate desde la cubierta de los portaaviones mediante energía magnética.

El rechazo de Trump a la tecnología electromagnética no es nuevo: ya en 2017 cuestionó su potencia Andrew Vaughan - The Canadian Press

La orden también contempla sustituir los elevadores electromagnéticos utilizados para trasladar armamento en los portaaviones de la clase Ford. Las críticas de Trump apuntan contra la potencia del sistema.

La primera nave que quedaría directamente afectada por este cambio sería la USS Doris Miller, el cuarto portaaviones de la clase Ford. En cambio, la USS Gerald R. Ford, junto con las futuras USS John F. Kennedy y USS Enterprise, no serían modificadas bajo esta orden.

Según la agencia, el cambio plantea un desafío porque el diseño de la USS Doris Miller ya se encuentra avanzado. De acuerdo con la información publicada, el trabajo correspondiente a las catapultas y al sistema de cables de detención de aeronaves ya estaba aproximadamente a mitad de camino cuando se tomó la decisión de cambiar de rumbo.

La compañía General Atomics, fabricante del EMALS, consideró que la decisión merece una revisión cuidadosa. La empresa advirtió que modificar el proyecto en esta etapa podría generar costos importantes, además de riesgos relacionados con los plazos de construcción y con la integración de los distintos sistemas del portaaviones.

Trump cuestiona la tecnología de los portaaviones desde 2017

La posición del presidente estadounidense se remonta, al menos, a 2017, durante su primer mandato. En aquel momento, Trump cuestionó públicamente el nuevo sistema y aseguró que, a su juicio, no ofrecía la potencia necesaria.

Trump habló de la posibilidad de presentarse a un tercer mandato

En una entrevista concedida entonces a la revista Time, citada por Associated Press, Trump sostuvo que el sistema electromagnético “no es bueno” y que “no tiene la potencia” de los mecanismos tradicionales accionados mediante vapor.

El reclamo se convirtió así en uno de los cuestionamientos recurrentes del mandatario a la incorporación de tecnología más reciente en los portaaviones. A lo largo de los años, el asunto volvió a aparecer en sus discursos y eventos públicos, hasta desembocar ahora en una directiva concreta para modificar el diseño de una de las nuevas embarcaciones de la flota.

Diferencias entre las catapultas a vapor y el sistema EMALS en la tecnología militar de EE.UU.

La decisión presidencial supone regresar a una tecnología que, aunque conocida y probada durante décadas, presenta mayores exigencias en términos de personal y mantenimiento. El sistema electromagnético fue diseñado precisamente para reducir algunas de esas cargas y aprovechar mejor el espacio disponible dentro del portaaviones.

Entre las principales ventajas atribuidas al EMALS se encuentran:

Permite lanzar aeronaves a velocidades superiores

Requiere menos espacio dentro del buque

Es más sencillo de mantener

Necesita menos marineros para operar las catapultas

Uno de los datos más significativos aparece en la comparación de las necesidades de personal. A bordo de la USS Gerald R. Ford, el sistema electromagnético redujo de una docena a dos la cantidad de marineros necesarios para operar las catapultas.