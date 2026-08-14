Luigi Mangione se declaró culpable y confesó por primera vez el asesinato del CEO de UnitedHealthcare

NUEVA YORK.– En un giro impactante en uno de los casos criminales más resonantes de Estados Unidos, Luigi Mangione se declaró culpable este viernes de los dos cargos federales que enfrentaba por el asesinato de Brian Thompson, el director ejecutivo de UnitedHealthcare, y admitió por primera vez públicamente haber planificado y ejecutado el crimen.

“Viajé a Nueva York con la intención de dispararle a Brian Thompson. Le disparé al señor Thompson en Manhattan y murió”, declaró Mangione ante la jueza federal Margaret Garnett, mientras leía una declaración preparada en la corte de Manhattan.

El joven de 28 años explicó además que, después de años de sufrir dolores de espalda, se enteró de que UnitedHealthcare celebraría una conferencia de inversores en Nueva York. A partir de entonces, según relató, investigó por Internet y utilizó una impresora 3D para fabricar parte del arma que empleó en el ataque.

La admisión representó un abrupto cambio de estrategia para Mangione, que hasta ahora se había declarado inocente y había cuestionado públicamente el hecho de tener que afrontar dos procesos distintos —uno federal y otro estatal— por el mismo episodio.

Durante la audiencia, su abogada Karen Friedman Agnifilo informó inicialmente que Mangione estaba dispuesto a declararse culpable de la acusación federal. La jueza Garnett le formuló luego una serie de preguntas para asegurarse de que comprendía las consecuencias de su decisión y actuaba voluntariamente. Mangione confirmó finalmente su culpabilidad en los dos cargos federales de acoso que provocó la muerte de Thompson.

Los dos delitos —acoso interestatal con resultado de muerte y acoso mediante el uso de instalaciones interestatales con resultado de muerte— pueden ser castigados con cadena perpetua sin libertad condicional. Garnett determinará la pena en una fecha posterior.

El caso conmocionó a Estados Unidos desde el 4 de diciembre de 2024, cuando Thompson, de 50 años, fue asesinado a tiros frente a un hotel de Manhattan mientras se dirigía a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Mangione fue detenido cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, tras una intensa búsqueda policial.

La confesión

Hasta este viernes, Mangione había evitado reconocer formalmente ser el autor del homicidio. En la audiencia, sin embargo, relató ante la jueza cómo decidió viajar a Nueva York después de conocer los planes de UnitedHealthcare para celebrar la conferencia.

“Viajé a Nueva York con la intención de dispararle a Brian Thompson”, declaró.

Luego pronunció la frase más contundente de la audiencia: “Le disparé al señor Thompson en Manhattan y murió”.

La confesión se produjo frente a familiares de Thompson, que estaban sentados en la primera fila de una sala colmada de periodistas, miembros del público y algunos simpatizantes de Mangione.

Los cargos federales sostienen que Mangione viajó en autobús a través de distintos estados para perseguir y matar a Thompson y utilizó un teléfono celular, Internet, autopistas interestatales y un albergue de Nueva York durante la planificación y ejecución del ataque.

Entre las pruebas que los fiscales estaban autorizados a utilizar contra él se encuentran una pistola fabricada parcialmente mediante impresión 3D, que según los investigadores coincide con el arma utilizada en el homicidio, y un cuaderno en el que las autoridades afirman que Mangione había plasmado su intención de matar a un ejecutivo de una aseguradora.

Una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre enmascarado disparó por la espalda contra Thompson. Según la policía, en las municiones aparecían escritas las palabras “delay”, “deny” y “depose” (“demorar”, “negar” y “deponer”), una aparente referencia a las prácticas atribuidas a las compañías de seguros para evitar o retrasar el pago de reclamos.

Qué pasa ahora con el juicio por asesinato

La declaración de culpabilidad federal abre ahora una batalla jurídica decisiva sobre el segundo proceso que Mangione enfrenta en Nueva York.

El joven también está acusado ante la Justicia estatal por el asesinato de Thompson y otros delitos relacionados con armas. Ese juicio tiene previsto comenzar el 8 de septiembre, pero sus abogados podrían pedir ahora que los cargos sean desestimados bajo las protecciones de Nueva York contra la doble incriminación.

La legislación estatal establece ciertas protecciones cuando un proceso anterior por la misma conducta termina con una declaración de culpabilidad. Sin embargo, la anulación del caso estatal no es automática: la fiscalía de Manhattan sostiene que las acusaciones estatales son jurídicamente diferentes de las federales y anticipó que se opondrá a cualquier intento de cerrar la causa.

Los abogados de Mangione venían cuestionando desde hacía meses la posibilidad de que su cliente enfrentara dos procesos.

“Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno son dos. Doble incriminación según cualquier definición de sentido común”, había dicho Mangione ante un juez en febrero.

La fiscalía estatal, en cambio, advirtió el mes pasado que cualquier acuerdo federal debía tomar en consideración “la gravedad de los delitos”, la muerte de Thompson y el impacto sobre su familia, además del interés de Nueva York en juzgar el homicidio.

Los reveses de la defensa

La decisión de admitir su culpabilidad llegó después de varios reveses para la estrategia defensiva.

En enero, la jueza Garnett descartó dos cargos federales —incluido uno que podía habilitar la pena de muerte—, por lo que Mangione dejó de enfrentar la posibilidad de una ejecución. Sin embargo, permitió que los fiscales utilizaran como evidencia los objetos encontrados en su mochila cuando fue arrestado, incluida la supuesta arma del crimen.

En junio, sus abogados anunciaron que intentarían presentar una defensa psiquiátrica en el proceso estatal basada en una supuesta perturbación emocional extrema en el momento del homicidio, pero dieron marcha atrás apenas un día después.

Mangione, graduado de una prestigiosa universidad y miembro de una familia acomodada de Maryland, se convirtió desde su arresto en una figura de culto para sectores críticos del sistema de seguros de salud estadounidense.

Una campaña online destinada a financiar su defensa recaudó más de 1,5 millones de dólares, mientras decenas de simpatizantes acudieron a sus audiencias con ropa verde —en referencia a Luigi, el personaje de Mario Bros.— y remeras con la inscripción “FREE LUIGI”.

Pero este viernes, más de un año y medio después del asesinato que desencadenó esa inesperada movilización, Mangione abandonó por primera vez cualquier ambigüedad sobre su responsabilidad.

Ante la jueza, lo resumió en una frase: “Le disparé al señor Thompson en Manhattan y murió”.

Agencias AP y Reuters