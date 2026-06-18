Boston se rinde ante el "Tartan Army", la hinchada escocesa sedienta de Mundial

Con su selección en una Copa del Mundo por primera vez en casi 30 años, miles de hinchas escoceses viajaron a Estados Unidos para acompañarla en ciudades como Boston, que se ha visto cautivada por la invasión del "Tartan Army" o el Ejército de Tartán.

"Dios mío, son increíbles. He disfrutado muchísimo viéndolos disfrutar de la ciudad", dijo a la AFP Cara DiBenedetto, residente de 54 años del barrio North End de Boston.

"Realmente ha renovado mi amor por Boston, porque los veo descubrir cosas que yo daba por sentadas, y ha sido maravilloso".

Se estima que entre 40.000 y 50.000 aficionados escoceses estuvieron en la ciudad del estado de Massachusetts para el partido inaugural de su equipo en el Mundial contra Haití, el fin de semana pasado.

Y siguen llegando más para el segundo encuentro de este viernes contra Marruecos.

Con fama de acabar las existencias de alcohol en las ciudades que los reciben, pero sin causar problemas, los miembros del Tartan Army fueron invitados habituales con sus famosas kilts -faldas escocesas- en varios eventos deportivos a finales del siglo pasado.

Pero como no se clasificaban a un Mundial desde 1998, los aficionados no dudaron en cruzar el Atlántico para seguir al equipo de Steve Clarke, y no se intimidaron en absoluto por el precio de las entradas ni por el clima político actual en Estados Unidos.

- "Beben más de lo que pensábamos" -

Intimidado "para nada. Si acaso, es precisamente el tipo de gasto que le ocultaría a mi mujer", bromeó Jamie Grewar, de 42 años, quien viajó desde Edimburgo con dos amigos para el partido contra Haití; cada uno pagó 500 dólares por la entrada, además del considerable coste del viaje y el alojamiento.

Hablaba desde Nueva York, donde pasaba la noche antes de tomar el tren hacia el norte.

En las calles de Manhattan, se veían aficionados escoceses con camisetas de su selección y kilts en casi todas las esquinas.

Vieron a su equipo vencer a Haití por 1-0 gracias a un gol de John McGinn, arropados por una mayoría de seguidores escoceses entre los 64.000 espectadores presentes en el Gillette Stadium de Foxborough, a unos 32 kilómetros al sur del centro de Boston.

"No me di cuenta de cuántos escoceses había allí hasta que realmente salimos al terreno de juego", comentó el centrocampista Lewis Ferguson.

"El apoyo hacia nosotros nunca está en duda. Viajan a todas partes; siempre lo han hecho y siempre lo harán".

Luego, los aficionados regresaron a la ciudad para celebrar a su manera: NBC News informó que un bar se quedó sin existencias de su cerveza rubia local durante el fin de semana "porque los aficionados escoceses al fútbol se la bebieron toda".

"Son geniales, hombre. Son gente maravillosa. Nos trataron con absoluto respeto", comentó Chris Wildt, un camarero de 49 años del bar Black Rose.

"Beben un poco más de lo que pensábamos, pero lo agradecemos".

El domingo, tras recuperarse de la resaca, los aficionados escoceses no encontraron mejor plan que marchar juntos hacia el Fenway Park para ver el partido de las Grandes Ligas de Béisbol entre los Boston Red Sox y los Texas Rangers. Se robaron el show.

- Marruecos y Brasil, los siguientes rivales -

Instagram está inundado de vídeos virales de estos aficionados creando un ambiente muy distinto al habitual en el béisbol, cantando temas favoritos como "I'm Gonna Be (500 Miles)" de The Proclaimers y "Super John McGinn".

"Qué noche; es un grupo de gente fantástico", comentaba el narrador.

Pero Escocia no quiere ser recordada únicamente por tener una gran hinchada.

Aspira a alcanzar la fase de eliminatorias de la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Esta es la novena participación de Escocia en el Mundial y, hasta ahora, siempre había quedado eliminada en la fase de grupos.

La victoria contra Haití fue apenas la quinta de Escocia en 24 partidos del torneo, y vaya si la necesitaban, dada la dificultad de los próximos encuentros.

Su rival del viernes, Marruecos, ocupa el séptimo puesto en la clasificación mundial y alcanzó las semifinales en 2022.

Y su último partido del Grupo C será contra Brasil, pentacampeón histórico del torneo.

Para este encuentro, la comunidad de aficionados escoceses radicada en Boston tendrá que viajar al sur, hasta Miami, donde es posible que las faldas escocesas acaloren más allá de lo deseado bajo el calor de Florida.

"Sabemos que tenemos la mejor afición del mundo, sabemos que nos siguen en gran número, sabemos cuánto tiempo llevan esperando este momento y sabemos lo ilusionados que están; ahora depende de nosotros intentar brindarles una buena experiencia", declaró el capitán del equipo, Andy Robertson.