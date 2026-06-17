A qué hora de EE.UU. juega Colombia vs. Uzbekistán, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

Colombia debuta ante Uzbekistán en el Mundial 2026 en el Azteca, en la Ciudad de México, por la primera fecha del Grupo K, que completan Portugal y República Democrática del Congo. El partido se juega el miércoles 17 de junio a las 20.00 hora local de Ciudad de México. Para los hinchas en Estados Unidos, el inicio está fijado para las 22.00 ET, 21.00 CT y 19.00 PT, con televisación de FOX en inglés y señales hispanas asociadas como Telemundo y Peacock en español.

Hora y cómo ver Colombia vs. Uzbekistán en Estados Unidos

El encuentro entre Colombia y Uzbekistán empezará a las 22.00 en la costa este de Estados Unidos (ET).

Para ver en vivo, FOX programó el juego en su señal principal y en la plataforma de streaming FOX One, además de la app de FOX Sports.

y en la plataforma de streaming FOX One, además de la app de FOX Sports. “Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com."

Luis Diaz, centro, de Colombia, celebra con sus compañeros de la selección después de marcar el segundo gol de su equipo contra Costa Rica en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo, el lunes 1 de junio de 2026, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara) Fernando Vergara - AP

Para el público hispano en Estados Unidos, el paquete de derechos de la Copa del Mundo incluye a Telemundo y Peacock como opciones centrales para seguir a Colombia, de acuerdo con la guía de TV publicada para el torneo.

Servicios de suscripción como fuboTV y otros cableoperadores integran estas señales en sus grillas, lo que permite acceder al partido tanto por TV tradicional como por streaming.

Colombia busca hacer un gran mundial

Colombia llega al estreno mundialista con el objetivo de pelear el primer puesto del grupo frente a Portugal y de evitar sorpresas frente a selecciones menos habituales como Uzbekistán y RD Congo.

El equipo de Néstor Lorenzo encadena buenos resultados en la previa Facebook Selección Colombia - FCFSeleccionCol

El equipo de Néstor Lorenzo encadena buenos resultados en la previa y cuenta con figuras consolidadas en ligas europeas, lo que refuerza la expectativa de clasificar sin sobresaltos.

Ganar hoy le daría margen para gestionar con más calma los cruces posteriores, en particular el que jugará ya en territorio estadounidense.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.