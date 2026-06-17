En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Colombia vs. Uzbekistán hoy en el Mundial 2026

El primer partido de Colombia en el Mundial 2026 será frente a Uzbekistán, el miércoles 17 de junio, en el Estadio Banorte de Ciudad de México, dentro del Grupo K. La selección que dirige Néstor Lorenzo jugará en horario nocturno para la audiencia estadounidense, con transmisión confirmada tanto en canales deportivos en inglés como en señales en español dedicadas a la Copa del Mundo.

En qué canal pasan Colombia vs. Uzbekistán

En territorio estadounidense, las opciones para seguir las acciones en directo están confirmadas. En inglés, Fox Sports 1 lidera las pantallas, mientras que Telemundo será la señal abierta principal encargada de llevar la transmisión en español.

Colombia debuta en el Mundial 2026 ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, en un estreno que cruza a una selección sudamericana consolidada con una debutante absoluta en Copas del Mundo.

La selección de Néstor Lorenzo llega al Grupo K con la expectativa de ser protagonista, impulsada por una eliminatoria sólida y por la presencia de figuras como James Rodríguez y Luis Díaz como estandartes del proyecto.

Después de años de reconstrucción tras Rusia 2018 y la ausencia en Qatar 2022, el objetivo es claro: empezar ganando para marcar territorio frente a Portugal, RD Congo y el propio Uzbekistán.

Uzbekistán empató con Emiratos Árabes Unidos y se clasificó a su primer Mundial

Uzbekistán, en cambio, vive un momento histórico: se trata de su primer partido en una Copa del Mundo, lo que eleva el simbolismo del estreno ante una potencia sudamericana.

El equipo asiático llega como teórico cuarto de la zona, pero con un recorrido competitivo en Asia que lo ha acostumbrado a escenarios de presión y con un plantel en el que destacan nombres como Eldor Shomurodov.

A qué hora se juega Colombia vs. Uzbekistán en EE.UU.

El encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo K se disputará este miércoles 17 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El pitazo inicial está programado para las 22:00 hora del Este (ET).

Para los aficionados en otras zonas horarias, el partido podrá sintonizarse a las 21:00 CT (hora central, coincidente con el tiempo local de México) y a las 19:00 PT en la costa del Pacífico.

El mediocampista colombiano James Rodríguez durante la segunda mitad del partido amistoso entre Colombia y Jordania, el domingo 7 de junio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) Gregory Bull - AP

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.