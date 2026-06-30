Brasil entrena con Ancelotti recordando sus tiempos de futbolista y esperando por Paquetá

Distendido y relajado tras lograr el pase a octavos de final del Mundial 2026, Carlo Ancelotti recordó este martes sus tiempos de futbolista en el entrenamiento de Brasil, que aguarda por los resultados de un examen médico del mediocampista Lucas Paquetá.

Carletto, sin embargo, no hizo honor a su pasado como centrocampista del AC Milan y la selección italiana, pues más de una vez dejó caer la bola durante la ronda de dominio que compartió con su asistente Paul Clement y con Taffarel, el preparador de arqueros de la Canarinha.

Sonriente y bromista, el laureado timonel de 67 años mostró su frustración con sus oxidadas habilidades con la pelota, exhibidas minutos antes de que 12 futbolistas de Brasil arribaran al campo de entrenamiento de Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey.

Tras vencer de forma sufrida a Japón por 2-1 el lunes en Houston, los pentacampeones mundiales dieron descanso a sus 11 titulares y a los atacantes Endrick y Gabriel Martinelli. Los dos jugaron la parte complementaria y el segundo marcó el gol del triunfo.

Los 13 jugadores que no se presentaron al comienzo de la práctica de este martes hicieron labores de recuperación en el gimnasio, aunque no se descartaba que alguno se uniera luego a los trabajos de campo.

Neymar, que vio desde el banco la victoria agónica ante los nipones, fue la cara más destacada del grupo que participó en la práctica, a la que la prensa tuvo acceso durante los primeros 20 minutos.

- Raphinha, en recuperación -

Aparte del reencuentro poco feliz de Ancelotti con la pelota, el entrenamiento estuvo marcado por la expectativa sobre el estado sanitario de Lucas Paquetá.

Paquetá, titular en el mediocampo junto a Casemiro y Bruno Guimarães, no regresó a la cancha después del entretiempo con Japón debido a una molestia en el posterior del muslo izquierdo. Endrick ocupó su lugar.

Al jugador del Flamengo se le realizaba un examen de imagen la mañana de este martes para constatar si tiene o no una lesión, dijo una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) a periodistas.

La misma fuente dijo, además, que el atacante Raphinha ya hizo "algo de actividad física" sin balón, como parte de su "transición" para superar su lesión muscular en el muslo derecho.

El extremo del FC Barcelona no actúa desde que se lesionó en el segundo partido de la fase de grupos, ante Haití.

No es claro si estará disponible para el juego de octavos el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, donde la Seleção enfrentará al vencedor del partido este martes entre Noruega y Costa de Marfil.

Se espera que Raphinha haga trabajos físicos de campo esta semana, lo que no implica necesariamente que pueda unirse al resto de actividades con sus compañeros, agregó la fuente de la CBF.