Brasil ganó "confianza" en el Mundial con "excelente juego" ante Haití, dice Vinicius Jr

Brasil ganó "confianza" para seguir evolucionando en el Mundial de Norteamérica 2026 al eliminar a Haití con un "excelente" juego, dijo Vinicius Júnior y coincidieron sus compañeros tras el duelo que pone al pentacampeón del mundo rumbo a dieciseisavos de final.

El delantero del Real Madrid cerró la cuenta del 3-0 para el equipo de Carlo Ancelotti (45+3') y participó en los dos tantos del goleador de la noche, Matheus Cunha (23', 36'), para dar tranquilidad a un Brasil que se estrenó en el Grupo C con empate 1-1 ante Marruecos.

"La victoria de hoy con tres goles nos da confianza para seguir evolucionando en el torneo y da tranquilidad para el próximo partido", en el cierre de la serie ante Escocia, dijo Vinicius a periodistas.

El atacante afirmó que está para hacer "grandes cosas con la selección" y devolver a Brasil al lugar "del que nunca debió salir".

En entrevista con Caze Tv, calificó de "excelente juego" el realizado ante el débil Haití.

Vinícius Jr espera que la lesión sufrida por Raphinha, que obligó al jugador del Barcelona a dejar el campo en el primer tiempo, "no sea nada grave" y celebró que Neymar esté evolucionando y "pueda jugar el próximo juego".

Para Lucas Paquetá "las cosas fluyeron bien y se pudo construir una victoria desde el inicio. Estamos felices por los tres puntos", reconoció a Caze TV el jugador del Flamengo y socio predilecto de Vini en lo que va de Mundial.

"Tenemos que tener confianza en nuestras cualidades, en nuestras virtudes (...) tenemos que seguir creciendo, evolucionando, construir con los pies el piso", para alcanzar el objetivo de sumar el sexto título mundial.

Para el experimentado Casemiro, hombre de máxima confianza de Ancelotti en el mediocampo de Brasil, la buena noticia es que lograron "calmar la ansiedad" y "hacer una partida completa". Sin embargo, coincidió con sus compañeros en que es clave "seguir mejorando".

Con el primer lugar de la serie en juego, Brasil cerrará la primera ronda el miércoles en Miami ante Escocia, que perdió más temprano 1-0 con los Leones del Atlas en Foxborough.

El mismo día, en Atlanta, Haití se despedirá ante Marruecos.