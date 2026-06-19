De Doral a Miami: la ruta de las inversiones inmobiliarias del candidato colombiano Abelardo de la Espriella en EE.UU.
Congresistas demócratas pidieron revisar diversas operaciones y el origen de recursos utilizados para adquirir inmuebles en Florida
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Un grupo de legisladores demócratas de Estados Unidos solicitó al gobierno de Donald Trump investigar diversas operaciones inmobiliarias vinculadas a Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial de Colombia. El pedido fue realizado a través de una carta enviada a funcionarios de la administración republicana, en la que también cuestionan el respaldo público que el mandatario estadounidense expresó hacia el colombiano.
Qué motivó el pedido de investigación en Estados Unidos
Según informó El País, la iniciativa fue impulsada por el representante demócrata Jesús “Chuy” García y acompañada por otros miembros del Congreso. La misiva fue dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y al fiscal general interino, Todd Blanche.
En el documento, los legisladores sostienen que determinadas actividades empresariales y patrimoniales relacionadas con De la Espriella merecen una revisión por parte de las autoridades estadounidenses.
Además, manifestaron preocupación por el apoyo político que Trump brindó al candidato presidencial colombiano y consideraron que esas expresiones podrían interpretarse como una injerencia en el proceso electoral de ese país.
Las propiedades de Abelardo de la Espriella en Florida
La carta, que no constituye una acusación formal ni una conclusión judicial contra De la Espriella, toma como referencia una investigación periodística revelada por El País que reconstruyó distintas adquisiciones y ventas de inmuebles realizadas por el candidato en el sur de Florida durante los últimos años.
Entre los bienes mencionados aparece un apartamento en Brickell, una de las zonas más exclusivas de Miami. También figuran una vivienda en Doral, otra en Coral Way, una residencia en Pinecrest y una casa ubicada en Boca Ratón.
De acuerdo con la documentación citada por El País, algunas operaciones fueron realizadas directamente por el abogado colombiano, mientras que otras quedaron registradas a través de sociedades relacionadas con él y con su esposa, Ana Lucía Pineda.
El informe señala además que parte de esos activos ya fueron vendidos, mientras que otros continuarían bajo su control en distintas localidades de Florida.
Los congresistas sostienen que corresponde examinar esas transacciones y el origen de los fondos utilizados en las compras, aunque reconocen que los activos podrían haber sido adquiridos legalmente.
El debate por su ciudadanía estadounidense
De la Espriella obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2023 tras completar su proceso de naturalización en Florida.
Esa situación abrió un debate jurídico sobre la posibilidad de que una persona con doble nacionalidad pueda acceder a la presidencia colombiana. Mientras algunos especialistas consideran que no existe una prohibición constitucional, otros impulsaron acciones para que la Justicia se pronuncie sobre el tema.
Los legisladores que firmaron la carta aclararon que las propiedades podrían haber sido adquiridas de manera legal. Sin embargo, argumentaron que las denuncias, antecedentes y documentos recopilados justifican una evaluación exhaustiva por parte de las autoridades federales estadounidenses.
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