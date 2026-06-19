EE.UU. considera insuficientes las reformas económicas que anunció Cuba

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este viernes de “señales de humo superficiales” las reformas económicas anunciadas el jueves en Cuba.

“Estas ‘reformas económicas’ graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano”, declaró a la AFP un vocero del Departamento de Estado.

Cuba adoptó el jueves un amplio programa de reformas destinado a impulsar una economía de mercado para enfrentar una intensa presión ejercida por Estados Unidos que incluye un bloqueo petrolero.

Una mujer observa un discurso televisado del presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en La Habana YAMIL LAGE - AFP

Las 176 medidas representan la reforma más significativa del modelo económico de la isla desde la adopción del comunismo hace casi 70 años.

Pero para Washington se trata de una “estrategia típica” de anunciar “supuestas reformas para crear la ilusión de un compromiso con el cambio, para luego revertirlas rápidamente en cuanto se ve amenazado el control total del régimen”, refirió el funcionario.

Estados Unidos exige “reformas económicas y políticas mucho más sustanciales que hagan a Cuba atractiva para los inversionistas (...) y ofrezcan al pueblo cubano la libertad, la dignidad y las oportunidades que merece”, agregó.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han tensado considerablemente desde principios de año, especialmente desde que Estados Unidos derrocó al presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Programa de reformas

Las medidas de libre mercado aprobadas por el Parlamento cubano limitan el papel central del Estado y abren el juego a la iniciativa privada. Pero su implementación podría atravesar muchas dificultades, dijeron también varios expertos este viernes.

Un motociclista pasa junto a una pila de basura en llamas durante un apagón en La Habana PABLO PORCIUNCULA - AFP

“Elementos que durante décadas fueron enumerados como pilares de la economía revolucionaria, como el monopolio estatal del comercio exterior y la centralización de las fuerzas productivas, han sido desmantelados”, dijo a la agencia The Associated Press el politólogo y abogado cubanoamericano Luis Carlos Battista.

La víspera la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un paquete de 176 medidas que incluyen desde más espacio para las empresas privadas y la posibilidad de importar y exportar sin intermediación estatal hasta permisos para que cadenas de comida rápida se instalen en la isla.

Sin embargo, Battista indicó que existen “numerosas dificultades” para su implementación, entre ellas la burocracia “lenta e ineficiente” y la desconfianza de los potenciales empresarios e inversores.

Por su parte, el investigador asociado del Instituto Quincy en Washington, Lee Schlenker, sostuvo que “habrá que ver cómo se desarrollan realmente, cómo se implementan y aplican; si se politizarán, si se aplicarán de forma selectiva o si, verdaderamente, todos los actores económicos serán tratados bajo las mismas condiciones”.

Ambos resaltaron además que si no se levantan las sanciones impuestas por Washington a Cuba —como las que castigan financieramente a los socios del conglomerado estatal Gaesa — muchas de las medidas serán inaplicables.

“Sólo tendrán un efecto real si se complementan con el levantamiento gradual de las prohibiciones y sanciones estadounidenses”, indicó Schlenker.

Los cubanos recibieron con sensaciones ambiguas la reforma.

Un hombre y un niño pasean en bicicleta eléctrica junto a un muro con la inscripción "Fidel por siempre", en referencia al fallecido presidente cubano Fidel Castro, en La Habana YAMIL LAGE - AFP

Para Adolfo Sánchez, un empleado de un negocio privado de 63 años, “con esas medidas va a haber una mejoría... en este momento tan difícil que estamos viviendo”.

Pero el pescador Pacheco Lisea, de 65 años, advirtió que un rol menor del Estado podría dejar sin cobertura a los más vulnerables. “Ahora quedamos sueltos, el gobierno no nos protege”, se lamentó.

“Si tengo 30 horas sin electricidad, ¿cómo voy a ver los anuncios en la televisión? Me voy para el trabajo a oscuras y regreso a la casa a oscuras”, se quejó Juana Pérez, una vendedora de artículos para el hogar de 54 años. “Esto va a seguir peor y peor cada día”, dijo con pesimismo.

Cuba se encuentra bajo un cerco energético y financiero de Estados Unidos que ha agravado la crisis que padece desde hace cinco años y que ha tenido un fuerte impacto en la vida diaria, con apagones de hasta 20 horas y limitaciones en los servicios de salud, el transporte, la industria y la educación.

Trump y su secretario de estado, Marco Rubio, reconocieron que su política de máxima presión busca un cambio de sistema político y económico en Cuba. Pero el presidente cubano Miguel Díaz-Canel advirtió que la isla podría encarar aperturas económicas, pero no abandonar su modelo socialista.

Paolo Spadoni, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de Augusta University, en Georgia, advirtió que el éxito de la reforma dependerá de la agilidad para aplicarla por parte de las autoridades isleñas.

“Si los líderes cubanos tienen esperanza de sobrevivir a esta crisis sin precedentes y a la presión estadounidense tienen que moverse rápido con la implementación de la reforma y el logro de resultados tangibles”, comentó a AP.

Agencias AFP y AP