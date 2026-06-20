Brasil ganó "confianza" en el Mundial con un "excelente juego" ante Haití, dice Vinicius Jr

Brasil ganó "confianza" para seguir evolucionando en el Mundial de Norteamérica al eliminar a Haití con un "excelente" juego, dijo Vinicius Júnior al finalizar el duelo que pone al pentacampeón del mundo en buena posición rumbo a dieciseisavos de final del torneo

El delantero del Real Madrid cerró la cuenta del 3-0 para el equipo de Carlo Ancelotti (45+3') y participó en los dos tantos del goleador de la noche Matheus Cunha (23', 36') para dar tranquilidad a un Brasil que se estrenó en el Grupo C con empate 1-1 ante Marruecos

"La victoria de hoy con tres goles nos da confianza para seguir evolucionando en el torneo y da tranquilidad para el próximo partido", en el cierre de la serie ante Escocia, dijo Vinicius a periodistas

El atacante afirmó que está para hacer "grandes cosas con la selección" y devolver a Brasil al lugar "del que nunca debió salir"

En entrevista con Cazé Tv, calificó de "excelente juego" el realizado ante la débil Haití

Vinicius Jr deseó que la lesión sufrida por Raphinha, que obligó al jugador del Barcelona a dejar el campo en el primer tiempo, "no sea nada grave" y celebró que Neymar esté evolucionando y "pueda jugar el próximo juego"

Con el primer lugar de la serie en juego, Brasil cerrará la primera ronda el miércoles en Miami ante Escocia, que perdió más temprano 1-0 con los Leones del Atlas en Foxborough

El mismo día, en Atlanta, Haití se despedirá ante Marruecos