Brasil pendiente del desenlace del Grupo F, en día clave para Ecuador y Paraguay

Un día después de conseguir la clasificación para los 16avos de final, Brasil conocerá este jueves su rival en ese primer cruce, en una jornada clave para otros dos equipos sudamericanos, Paraguay y Ecuador.

Desde el tropiezo inicial con Marruecos (más por el juego que por el resultado, 1-1 ante la campeona de África), todo parece sonreír a la Canarinha: dos victorias, seis goles a favor y ninguno en contra, clasificación como primera de la llave, Vinicius suma cuatro goles, el regreso de Neymar... la única nota negativa en este tiempo fue la lesión de Raphinha.

Este jueves conocerá su primer rival en los cruces, ante el que jugarán el lunes en Houston. Será el segundo clasificado de un Grupo F que se definirá entre tres equipos: Países Bajos, Japón y Suecia.

- Países Bajos, Japón o Suecia -

Y el orden final en este grupo puede depender de un gol. Por ahora lidera la llave Países Bajos con 4 puntos, los mismos que Japón, y ambos también empatan en la diferencia de goles (+4) y empataron su partido (2-2). Los europeos están por el momento por delante únicamente por haber marcado un gol más, con lo que el suspense puede estar asegurado hasta el final.

En teoría, Países Bajos tiene la ventaja de enfrentarse a Túnez, ya eliminada, mientras que Japón jugará (ambos partidos a las 23:00 GMT) contra Suecia, que con tres puntos puede incluso acabar primera del grupo.

La jornada se abrirá (a las 20:00 GMT) con el desenlace del Grupo E, con un atractivo Alemania-Ecuador, en el que los europeos no se juegan nada, pero para los sudamericanos es vital.

- Todo o nada -

La Tricolor buscará a toda costa evitar el infierno de la eliminación en primera ronda en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York, más dolorosa aún porque el equipo llegó con muchas aspiraciones a la cita, teniendo en cuenta la brillantez con la que se clasificó en la dura eliminatoria sudamericana, sólo superado por la Argentina de Messi.

El equipo entrenado por el argentino Sebastián Beccacece puede pagar muy caro su falta de pegada, que le hizo perder el partido frente a Costa de Marfil (1-0) y que no le permitió ganar a Curazao (0-0).

En la previa, el técnico, muy criticado en Ecuador, mostró su confianza en el plantel: "Sabemos del poderío de Alemania, sabemos toda su historia, su presente (...) pero yo creo mucho en estos futbolistas".

No obstante, en caso de eliminación "soy el responsable y me tendré que ir de un lugar que quiero mucho".

La ventaja para la Tricolor puede ser que Alemania no se juega nada, al tener ya garantizado el primer puesto del grupo, aunque el combinado sudamericano tiene muy difícil acabar segunda, ya que Costa de Marfil (3 puntos) jugará contra Curazao (1), que también apurará sus chances de clasificación en su primera participación mundialista.

- Sin Almirón -

Para el tercer equipo sudamericano en liza el jueves, Paraguay, el panorama no es tan dramático, aunque necesita al menos un empate frente a Australia (02:00 GMT del viernes).

Lo tendrá que hacer sin Miguel Almirón, expulsado contra Turquía por la nueva norma que prohíbe a los futbolistas hablar con un rival tapándose la boca.

Este partido, además, será el primero en poner a prueba la equidad del nuevo formato con 48 selecciones: el empate sirve a ambos equipos para avanzar ronda.

En la previa, ambos equipos han querido descartar cualquier posibilidad de acuerdo, pero son conscientes, como dijo el defensor de los Socceroos Jason Geria: "Ambos podríamos avanzar con un punto, es evidente, pero no creo que esté en nuestra naturaleza conformarnos" con un empate.

El otro partido del Grupo A también es víctima del nuevo formato: Estados Unidos, ya clasificada como primera de la llave, y Turquía, eliminada, no se jugarán nada en Los Ángeles.