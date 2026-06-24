Tabla de posiciones de los mejores terceros en el Mundial y quién sería el rival de EE.UU. en 16avos de final

Luego de derrotar a Paraguay y a Australia, Estados Unidos se aseguró el primer lugar del Grupo D y se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026. Ahora, a falta de una jornada para que termine la fase inicial, el equipo aguarda por conocer a su próximo rival, que saldrá de los cupos de mejores terceros.

De qué grupo saldrá el rival de EE.UU. en 16avos de final del Mundial 2026

Al tratarse de la Copa del Mundo más grande hasta el momento, con 48 selecciones, además del primero y segundo de cada grupo, también clasificarán los ocho mejores terceros.

El rival de EE.UU. saldrá del Grupo B, E, F, I o J y será uno de los mejores terceros Instagram @fifaworldcup

El rival de EE.UU. en la próxima instancia será uno de ellos y saldrá del Grupo B, E, F, I o J, compuestos por las siguientes selecciones:

Grupo B : Canadá, Suiza, Bosnia y Herzegovina, Qatar.

: Canadá, Suiza, Bosnia y Herzegovina, Qatar. Grupo E : Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao.

: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao. Grupo F : Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez.

: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez. Grupo I : Egipto, Irán, Bélgica, Nueva Zelanda.

: Egipto, Irán, Bélgica, Nueva Zelanda. Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.

El encuentro de 16avos entre el equipo dirigido por Mauricio Pochettino y uno de los mejores terceros de esos grupos se llevará a cabo el miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de California, según confirmó la FIFA.

Tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026

Al concluir las primeras dos jornadas de la fase de grupos, muchas selecciones aseguraron su clasificación y otras ya se quedaron sin chances de pasar a la siguiente instancia. Por otro lado, varios equipos se jugarán la posibilidad de quedar entre los ocho mejores terceros de la Copa del Mundo.

La tabla presenta las siguientes posiciones, a falta de una fecha:

Posición Selección Resultados Dif. de gol Puntos 1 Suecia 1G, 0E, 1P 0 3 2 Escocia 1G, 0E, 1P 0 3 3 Croacia 1G, 0E, 1P -1 3 4 Argelia 1G, 0E, 1P -2 3 5 Paraguay 1G, 0E, 1P -2 3 6 Cabo Verde 0G, 2E, 0P 0 2 7 Bélgica 0G, 2E, 0P 0 2 8 Chequia 0G, 1E, 1P -1 1

La actriz Anya Taylor-Joy alentó a Estados Unidos con una camiseta de Argentina

Quién sería el rival de EE.UU. en 16avos de final si no hubiera cambios

Si al finalizar la tercera fecha de la fase de grupos la tabla de terceros se mantuviera igual, el rival de EE.UU. sería la selección de Argelia. En la última fecha, el equipo africano se enfrentará a Austria con el objetivo de asegurar su clasificación.

Si no hubiera cambios en la tercera fecha, Argelia sería el rival de EE.UU. en 16avos de final del Mundial 2026 Instagram @algeria_fc

El ganador de este duelo en el Grupo J quedará en el segundo puesto, mientras que el perdedor se quedará con el tercer lugar. El empate favorece a los europeos por tener una mejor diferencia de gol.

EE.UU. enfrentará a Turquía antes de los 16avos de final

Si bien ya se aseguró su lugar como primera del Grupo D, la selección anfitriona aún debe jugar un último encuentro antes de los 16avos de final. El rival será Turquía, equipo que ya quedó eliminado del Mundial 2026.

La FIFA confirmó que la selección norteamericana volverá a jugar en su territorio. El encuentro se llevará a cabo en el Los Angeles Stadium de California este jueves 25 de junio desde las 19 hs (hora del Pacífico de EE.UU.).

Ya con la clasificación y el primer puesto asegurado, Pochettino tendrá la oportunidad de rotar el equipo y dar descanso a los habituales titulares. El entrenador argentino podrá evaluar variantes antes de que comience la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.