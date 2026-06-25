Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este jueves 25 de junio

Este jueves 25 de junio, el Mundial 2026 tiene seis partidos definitorios por la tercera jornada de la fase de grupos. Mientras Estados Unidos ya tiene asegurado su boleto, varias selecciones buscan definir su clasificación a los dieciseisavos de final.

Mundial 2026: horarios en EE.UU. y sedes de los seis partidos del 25 de junio

Los seis encuentros que se juegan hoy por la Copa del Mundo se llevarán a cabo en distintas sedes de EE.UU. Debido a que estos duelos definirán a los clasificados para la siguiente instancia, los partidos que correspondan a un mismo grupo se disputarán en simultáneo.

Folarin Balogun (centro) festeja luego de anotar el tercer gol de Estados Unidos en la victoria 4-1 ante Paraguay en el Grupo D del Mundial, el viernes 12 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Andre Penner) Andre Penner - AP

En ese sentido, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, los detalles de cada compromiso son:

Curazao vs. Costa de Marfil : a las 16 hs (hora local) en el Philadelphia Stadium, por el Grupo E.

: a las 16 hs (hora local) en el Philadelphia Stadium, por el Grupo E. Ecuador vs. Alemania : a las 16 hs (hora local) en el New Jersey Stadium, por el Grupo E.

: a las 16 hs (hora local) en el New Jersey Stadium, por el Grupo E. Japón vs. Suecia : a las 18 hs (hora local) en el Dallas Stadium, por el Grupo F.

: a las 18 hs (hora local) en el Dallas Stadium, por el Grupo F. Túnez vs. Países Bajos : a las 18 hs (hora local) en el Kansas City Stadium, por el Grupo F.

: a las 18 hs (hora local) en el Kansas City Stadium, por el Grupo F. Turquía vs. Estados Unidos : a las 19 hs (hora local) en el Los Ángeles Stadium, por el Grupo D.

: a las 19 hs (hora local) en el Los Ángeles Stadium, por el Grupo D. Paraguay vs. Australia: a las 19 hs (hora local) en el San Francisco Stadium, por el Grupo D.

Cabe recordar que la mayoría de los duelos serán transmitidos tanto en inglés como en español, en las transmisiones de FOX y Telemundo.

ICE en el Mundial 2026: controles de seguridad, productos falsificados y alcance migratorio

Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los partidos del Mundial estarán centrados en garantizar la “seguridad pública”. Según reveló el zar fronterizo Tom Homan en una entrevista con CBS News, el foco no estará puesto en realizar tareas estrictamente migratorias.

Sin embargo, Homan advirtió que, en caso de advertir alguna situación que involucre a personas sin estatus legal, los agentes intervendrán. Asimismo, los oficiales se centrarán en tareas de control sobre productos falsificados vinculados a la Copa del Mundo.

Por otro lado, también realizarán un operativo específico con el objetivo de identificar a individuos con antecedentes vinculados al terrorismo o situaciones que representen un peligro para los aficionados, deportistas y empleados durante el certamen internacional.

Mundial 2026: qué rivales podría enfrentar Estados Unidos en dieciseisavos

Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino ya aseguraron su lugar en los dieciseisavos de final tras garantizar el liderato del Grupo D. En ese sentido, de acuerdo con CNN, el combinado norteamericano disputará su encuentro de la siguiente ronda el próximo 1° de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Estados Unidos ya clasificó a dieciséisavos del Mundial 2026 Ted S. Warren - FR171932 AP

Según el reglamento de la FIFA, el líder de su grupo debe enfrentar a uno de los mejores terceros. En ese marco, resulta complejo anticipar los cruces definitivos antes de la conclusión de todos los grupos.

Sin embargo, con las clasificaciones actuales, Argelia aparece como el rival para EE.UU.. Sin embargo, el abanico de posibilidades es amplio y depende de los resultados en los grupos B, E, F, I y J.

Otras naciones que podrían cruzarse con el conjunto estadounidense son Bosnia, Canadá o Qatar desde el Grupo B. También aparecen equipos como Ecuador, Curazao, Costa de Marfil, Países Bajos, Japón, Senegal, Irak o Austria.

La confirmación oficial llegará solo cuando todas las zonas completen sus respectivos calendarios de juego.