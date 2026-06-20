Brasil revive en el Mundial al golear tres a cero a Haití y eliminarlo

Con un doblete de Matheus Cunha, Brasil revivió en el Mundial 2026 al golear 3-0 este viernes en Filadelfia a Haití, que se convirtió en la primera selección eliminada del torneo que se disputa en Norteamérica

En su primer triunfo como entrenador en una Copa del Mundo, Carlo Ancelotti prácticamente aseguró el pase de la Canarinha a 16avos de final como representante del Grupo C

Cunha, una de las novedades del técnico italiano en el once titular, anotó los dos primeros goles (23', 36'), mientras que Vinícius Jr (45+3') cerró la cuenta para tranquilizar al pueblo brasileño tras el decepcionante debut ante Marruecos (1-1)