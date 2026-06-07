Brasil se impone dos a uno a Egipto en su último amistoso antes del Mundial

Brasil se impuso por 2 a 1 a Egipto este sábado en el último partido amistoso de ambas selecciones antes de su debut en el Mundial 2026, en un duelo disputado en el Huntington Park Field de Cleveland, Estados Unidos

Tras un error en la zaga egipcia, Bruno Guimaraes abrió el marcador en el minuto 6 y cuatro minutos después, esta vez por un error de Marquinhos, Egipto lo empató con remate de Zico. Endrick le dio a la Canarinha la ventaja final a los 52'

Brasil se estrenará en la Copa del Mundo el próximo sábado contra Marruecos en Nueva Jersey, mientras que Egipto debutará el 15 contra Bélgica, en Seattle