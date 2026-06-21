Brasil tiene que reestructurarse rápido tras la baja de Raphinha, dice Paquetá

Brasil debe reestructurarse cuanto antes para suplir la baja de Raphinha en el Mundial, debido a que es un jugador de gran importancia para el equipo que dirige Carlo Ancelotti, dijo este domingo el mediocampista Lucas Paquetá.

El extremo del FC Barcelona sufrió una lesión muscular en el muslo derecho el viernes, en la victoria 3-0 ante Haití en Filadelfia, y como mínimo se perderá el partido de cierre del Grupo C, el miércoles ante Escocia en Miami.

La Confederación Brasileña de Fútbol no ha dicho el tiempo de incapacidad de Raphinha, pero se teme que únicamente pueda reaparecer si los pentacampeones mundiales clasifican a los octavos de final.

"Todos quedamos tristes, principalmente Rafa, por ese pequeño contratiempo que supone esta lesión. Pero cuenta con el apoyo de todos nosotros, con el consuelo de nuestro abrazo y de nuestra presencia a su lado en estos momentos", dijo Paquetá en rueda de prensa en Basking Ridge, Nueva Jersey, donde se hospeda Brasil.

"Es un chico muy dedicado, que trabaja mucho, y estoy seguro de que hará todo lo posible y lo imposible para volver lo antes posible. Y, bueno, en cuanto a su importancia, no hace falta decir nada, ¿verdad?", agregó.

"Es un jugador que viene de temporadas increíbles y que ha ido creciendo mucho en la selección. Así que creo que no solo él, sino cualquier jugador de esa importancia que se quede fuera es algo que nos obliga a reestructurarnos rápidamente", apuntó.

Raphinha, de 29 años, ha sufrido de lesiones en el muslo derecho a lo largo de la temporada 2025-26. En total, estuvo fuera de 24 juegos con su club y selección en esta campaña.

Fue titular en los dos encuentros que la Canarinha ha jugado en Norteamérica, aunque no anotó ni brindó asistencias. Contra Marruecos (1-1) jugó todo el partido, mientras que ante Haití dejó el campo en el minuto 40 tras sentir una molestia en la pierna derecha.

"Todos conocemos sus características, sus cualidades, su velocidad, su capacidad para crear espacios y su puntería, así que creo que perdemos a un jugador muy importante", explicó Paquetá, quien también fue de la partida en ambos choques mundialistas.

"En cuanto al tiempo (de baja), no le damos mucha importancia, esperamos que sea lo antes posible. Ya vemos que está trabajando muy duro para que su recuperación sea lo más rápida posible".

Virtualmente clasificado a dieciseisavos, el Scratch defenderá la punta del Grupo C ante Escocia. Los escoceses necesitan ganar para garantizar el pase directo a la siguiente instancia.