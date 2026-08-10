Confirmado por la NASA: el eclipse solar de agosto se podrá ver en EE.UU., pero solo en regiones puntuales

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será total sobre Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal, pero en Estados Unidos solo se verá como eclipse parcial en una franja que va desde Alaska hasta partes del noreste y el medio oeste, con coberturas modestas del disco solar y horarios de máximo alrededor del mediodía local, según la NASA y otros servicios astronómicos.

Qué zonas de EE.UU. verán el eclipse solar de agosto 2026

De acuerdo con la NASA, el eclipse será parcial en partes del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte, con diferentes grados de cobertura según la ubicación.

Estados Unidos tendrá visibilidad parcial en al menos estos estados:

Alaska, Maine, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland, Virginia, Vermont, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Ohio, Michigan, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Indiana, Kentucky, Virginia Occidental, Delaware, además del Distrito de Columbia.

En contraste, grandes áreas del sur y el oeste quedarán fuera del área de visibilidad y no verán el Sol eclipsado en ninguna fase.

Un eclipse de parcial de luna se ve en el trasfondo del complejo Shell Norco Manufaturing al amanecer en el distrito de St. Charles, Luisiana, el 31 de enero del 2018

En qué ciudades de EE.UU. habrá mejor visibilidad del eclipse solar

La magnitud del eclipse en Estados Unidos será siempre parcial y relativamente baja si se la compara con Europa o el norte de África, pero habrá diferencias claras entre ciudades.

En Alaska, Anchorage alcanzará cerca de 28% de cobertura del disco solar alrededor de las 8.21 de la mañana, hora local, mientras que Fairbanks se acercará a 37% de cobertura máxima, de acuerdo con las tablas oficiales de la NASA.

¿Cómo ocurren los eclipses solares?

En el noreste, ciudades como Bangor y Portland, en Maine, se ubicarán entre las mejores posiciones del territorio continental, con cerca de un cuarto del Sol cubierto poco antes de las 2.00 de la tarde, hora del este.

Por su parte, Nueva York verá alrededor de 9–18% del disco solar oculto cerca de las 13:54, mientras Boston rondará entre 16 y 27% según el cálculo de cada servicio astronómico, con máximo alrededor de las 13:55 hs.

El eclipse total de sol durará poco más de seis minutos, en 2027 Foto: Freepick) (crédito personalizado)

Eclipse de sol, cuando puede hacerse de noche en pleno día por unos minutos LA NACION

Washington D.C. y Filadelfia se moverán en el rango de 11–15% de cobertura máxima próximo a las 13:53, lo que hará que el fenómeno sea perceptible con filtros solares adecuados, pero no dramático en términos de oscurecimiento ambiental.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.