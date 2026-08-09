Dos aviones F-16 de EE.UU. interceptaron aeronaves que violaron el espacio aéreo restringido donde estaba Trump

WASHINGTON.- El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad, por sus siglas en inglés) informó este domingo que interceptó dos aeronaves civiles que violaron las restricciones temporales de vuelo vigentes en los alrededores del club de golf de Bedminster, en Nueva Jersey, donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Todas las aeronaves fueron escoltadas fuera de la zona de forma segura”, informó el organismo en su cuenta X y recordó que los pilotos tienen como obligación consultar las restricciones temporales del espacio aéreo de la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). “¡Revisen los NOTAM antes de cada vuelo!”, dijo la 1.ª Fuerza Aérea/AFNORTH.

NORAD F-16s intercepted multiple general aviation aircraft today that violated temporary flight restrictions over Bedminster, NJ.



All aircraft were safely escorted out of the area by NORAD aircraft.



Pilots: check your Notice to Airmen (NOTAMS) and FAA Temporary Flight… https://t.co/yac5sDTp1j — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) August 9, 2026

La interceptación quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales y en el que se observa el momento en que un avión de combate F-16 se acerca a lo que parece ser una pequeña avioneta Cessna, cerca de Jefferson Township, en las inmediaciones de Bedminster.

Aviones de combate de EE.UU. interceptaron dos aeronaves que ingresaron al espacio aéreo restringido donde estaba Trump

En el área estaba vigente una restricción temporal de vuelo debido a la presencia de Trump durante el fin de semana en su club de golf, que además era sede del torneo LIV Golf New York, de cuatro días de duración, informó la cadena local Fox.

El Norad suele emplear una red de radares, satélites, aviones de combate y otras capacidades para identificar y responder a posibles amenazas en el espacio aéreo norteamericano.

Un incidente similar

Cuatro meses y medio antes, un incidente de seguridad aérea puso en alerta al complejo Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. El Norad interceptó con aviones F-16 a una aeronave civil que violó el espacio restringido mientras el presidente Trump permanecía en su club de golf cercano. Para llamar la atención del piloto intruso, los cazas militares lanzaron bengalas sobre la costa de Florida, un procedimiento estándar en situaciones de falta de comunicación.

El comando recordó a los pilotos que en caso de interceptación deben sintonizar las frecuencias 121.5 o 243.0 X @NoradCommand

“Un avión F-16 del Norad respondió a una aeronave civil que ingresó al espacio aéreo restringido bajo una Restricción Temporal de Vuelo (TFR, por sus siglas en inglés) sobre Palm Beach”, escribió entonces el organismo. En su mensaje, el comando recordó a los pilotos que, en caso de intercepción, deben sintonizar las frecuencias 121.5 o 243.0 y seguir las instrucciones.

Con información de ANSA