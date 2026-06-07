Brasil vence a Egipto y Ancelotti perfila un once mundialista que podría perder a Wesley

Con un ojo puesto en la lesión de Wesley, Brasil terminó este sábado su preparación hacia el Mundial 2026 con una victoria 2-1 sobre Egipto en Cleveland, Estados Unidos, una prueba que le dejó más certezas a Carlo Ancelotti sobre su once mundialista

Los errores defensivos propiciaron los dos primeros goles. En el minuto siete, Mohanad Lasheen fue sorprendido justo fuera de su área y Bruno Guimarães aprovechó el balón suelto para abrir el marcador en el Huntington Park Field.

Egipto respondió rápidamente, esta vez tras un error de Marquinhos. El defensa del Paris Saint-Germain intentó un pase hacia atrás, pero Mostafa Ziko lo interceptó fácilmente y solo tuvo que empujarlo al fondo de la red ante el portero Alisson Becker (11').

Igual que sucedió en el amistoso contra Panamá, los suplentes salieron con una marcha más y con una alta presión, Brasil volvió a adelantarse.

En una presión alta en la banda derecha, en el minuto 52 Douglas Santos bloqueó un pase en la salida del balón egipcia. Raphinha, muy atento, logró evitar que el balón saliera por la línea de fondo y asistió al centro, donde Endrick remató a gol.

Fue el primer gol del joven delantero con Brasil tras dos años exactos sin marcar con su selección.

"Aquí es donde quiero estar, donde quiero mostrar mi fútbol. Cuando era niño siempre quería estar en la selección y aquí estoy, a una semana del Mundial, es un sueño para mí, es maravilloso", explicó Endrick.

Con su estrella Mohamed Salah en el campo, Egipto creó más peligro en la segunda parte, aunque sin llegar a poner en demasiados apuros a un Brasil que controló el partido.

"Creo que el equipo está bien. Hicimos 60 minutos buenos, a nivel defensivo y ofensivo. Presionamos alto, bien, el equipo jugó con intensidad, respetando el plano de juego", dijo el seleccionador Carlo Ancelotti, quien avanzó que ya tiene en mente el equipo inicial que debutará contra Marruecos.

"Tengo el once inicial para jugar contra Marruecos. Tengo una idea clara", resaltó.

El encuentro fue el último de ambas selecciones antes de debutar en el Mundial.

-Alarma por Wesley-

La mala noticia para Brasil la protagonizó el lateral Wesley, quien tuvo que dejar el campo por lesión en el primer tiempo con una molestia en su ingle izquierda.

Muy abatido, el lateral de la Roma lloró en el banquillo ante la posibilidad de perderse el Mundial, aunque todavía se desconoce el alcance de su lesión.

También en enfermería está Neymar, quien no viajó desde Nueva Jersey y sigue siendo duda para el partido inaugural de la selección brasileña contra Marruecos el 13 de junio.

La Confederación Brasileña de Fútbol indicó que el máximo goleador histórico de Brasil (79 goles) se someterá a una resonancia magnética el lunes. "Si todo va bien, entrenará con el grupo la próxima semana", declaró Ancelotti, el viernes.

Brasil también se enfrentará a Haití y Escocia en el Grupo C del Mundial, mientras que Egipto debutará en el Mundial el 15 de junio contra Bélgica, antes de jugar contra Nueva Zelanda e Irán en el Grupo G.

"Faltando una semana para el debut, nada mejor que terminar esta secuencia de amistosos con una victoria, con una buena actuación y con un gol. Me gustó mucho la actuación del equipo en la primera parte, creo que podríamos haber logrado un resultado mayor. Ahora a centrarnos en Marruecos", declaró Bruno Guimarães.