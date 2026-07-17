Breve caída del precio del petróleo mejora la confianza de consumidores en EE.UU.

La confianza de los consumidores estadounidenses alcanzó este mes su nivel más alto desde febrero, impulsada por una caída momentánea de los precios del petróleo, indicó el viernes una encuesta de referencia realizada antes de la reanudación de hostilidades en Oriente Medio.

El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se situó en 54,4 puntos en julio, casi 10% por encima de la lectura de junio, según datos preliminares.

"La confianza de los consumidores alcanzó su nivel más alto desde febrero de este año, gracias a la moderación de las presiones sobre los precios en las gasolineras en las últimas semanas", resume la directora de la encuesta, Joanne Hsu, citada en un comunicado.

No obstante, añade, "esta dinámica positiva podría resultar difícil de mantener" ante la nueva subida de los precios.

Indicó que las entrevistas para el informe de julio se realizaron entre el 23 de junio y el 13 de julio, y que más del 70% se completó antes de que se reanudaran los combates el 7 de julio.

"Con unos precios aún tan altos los consumidores están lejos de mostrarse eufóricos respecto a la economía", añadió Hsu.

La confianza ha caído un 12% respecto a hace un año, dijo.

La guerra en Oriente Medio se desató tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Esto disparó los precios de la energía a nivel mundial, ya que Teherán respondió con un bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el tránsito de hidrocarburos.

Los mayores costos se han ido trasladando a la mayor economía del mundo.

Aunque el precio promedio actual de la gasolina en Estados Unidos es de 3,98 dólares por galón (3,8 litros), sigue siendo muy superior al promedio de 3,16 dólares por galón registrado hace un año.

Las expectativas de inflación a un año bajaron ligeramente, hasta 4,2% en julio, frente a 4,6% de junio, pero siguen elevadas, apuntó Hsu.