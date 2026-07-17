Las principales cadenas de televisión se negaron a transmitir el discurso de Trump sobre la seguridad electoral

NUEVA YORK.– Dos de las tres principales cadenas de televisión de Estados Unidos, junto con CNN, no transmitieron este jueves en sus señales principales el discurso en horario central del presidente Donald Trump, lo que motivó un reproche del mandatario, que ha ejercido una presión sin precedentes sobre los medios de comunicación estadounidenses.

El discurso estuvo centrado en la seguridad electoral, a cuatro meses de las cruciales elecciones legislativas de medio mandato.

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington Saul Loeb - PI via ZUMA Press Wire DPA

Durante su discurso, Trump afirmó que las cadenas que no transmitieron su mensaje estaban participando en un “complot” y sostuvo que deberían perder sus licencias de emisión.

“En una medida poco habitual, las cadenas de noticias falsas NBC y ABC dijeron que no iban a transmitir este discurso”, afirmó Trump. Y agregó: “Un fraude como este debería significar la revocación de sus licencias”.

Trump apunta contra las cadenas norteamericanas por no transmitir su discurso.

Según los expertos, las cadenas de televisión cuentan con amplias protecciones bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para decidir qué contenidos emitir. Sin embargo, históricamente los canales de televisión abierta han transmitido este tipo de discursos por considerar que contienen información de interés público.

La decisión de las cadenas

A última hora de la tarde del jueves, un vocero de ABC News informó que la cadena emitiría el discurso de Trump a través de su plataforma de streaming ABC News Live y de ABC News Radio, pero no por su canal de televisión abierta.

NBC News, por su parte, transmitió las declaraciones del presidente en su servicio gratuito de streaming NBC News NOW, aunque no en su señal principal, según una persona al tanto del asunto. La empresa declinó hacer comentarios.

En un comunicado, CNN señaló que seguiría el discurso para cubrir cualquier novedad informativa y que ofrecería una transmisión en vivo a través de su sitio web y de CNN All Access, su plataforma de streaming por suscripción.

El presidente Donald Trump aparece hablando desde el Salón Este de la Casa Blanca en una pantalla de televisión de la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, en Washington Julia Demaree Nikhinson - AP

Las plataformas de streaming de ABC y NBC suelen reunir apenas una fracción de la audiencia que alcanzan sus señales tradicionales de televisión abierta. La plataforma digital de CNN, por su parte, es un servicio pago y tiene una audiencia menor que la de su canal habitual de cable.

Durante el discurso, Trump desclasificó información de inteligencia que, según afirmó, demostraba una injerencia de China en las elecciones estadounidenses, reavivando sus reiteradas críticas a la seguridad electoral, pese a que una evaluación de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos concluyó que no existían pruebas de que Pekín hubiera alterado el resultado de las elecciones de 2020, en las que fue derrotado.

Antes del discurso, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho en una conferencia de prensa que era “muy posible” que Trump también se refiriera al conflicto con Irán y a la situación económica al comienzo de su intervención, y que incluso abordara una amplia variedad de temas.

Periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca observan al presidente Donald Trump mientras habla desde el Salón Este, en Washington Julia Demaree Nikhinson - AP

Leavitt sostuvo que eso era “un motivo de más” para que las cadenas transmitieran el discurso en vivo y para que los estadounidenses lo siguieran.

Trump mencionó brevemente la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, de la que afirmó que Estados Unidos está saliendo victorioso, y aseguró que la economía estadounidense se encuentra en su mejor momento histórico, aunque concentró la mayor parte de su intervención en sus acusaciones sobre seguridad electoral.

Presiones sobre las cadenas

Trump lleva años sembrando dudas sobre los resultados electorales, al afirmar falsamente que su derrota de 2020 frente al demócrata Joe Biden fue producto de un fraude. También ha sostenido, sin pruebas, que el voto por correo está plagado de irregularidades, que las máquinas de votación son vulnerables a la manipulación y que el voto de personas que no son ciudadanas está ampliamente extendido.

Algunos demócratas, entre ellos la representante por Nueva York Alexandria Ocasio–Cortez, instaron a las cadenas a no transmitir el discurso, al argumentar que Trump probablemente repetiría afirmaciones que ya fueron desacreditadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington SAUL LOEB - POOL

CBS interrumpió su programación habitual para transmitir el discurso del presidente, pero antes de la emisión el presentador Tony Dokoupil ofreció un anticipo de la respuesta a lo que, según dijo, podía esperarse.

“Honestamente, gran parte de lo que el presidente ha dicho sobre este tema es falso”, afirmó Dokoupil, aunque agregó que la razón por la que la cadena estaba transmitiendo el discurso en vivo era porque “será noticia, y nuestro trabajo es cubrir las noticias”.

La cadena cortó la transmisión después de unos 15 minutos para desmentir las afirmaciones de Trump sobre fraude electoral.

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington Saul Loeb - Pool AFP

Fox News emitió el discurso de Trump en vivo, y algunas filiales locales de Fox en televisión abierta retomaron la programación de la cadena de cable, incluida la señal de Nueva York.

En CBS, la adquisición de Paramount (PSKY.O) por parte de David Ellison –cuyo padre multimillonario, Larry Ellison, es aliado de Trump– generó tensión dentro de la redacción y provocó la salida de altos cargos del programa periodístico “60 Minutes”. Algunos empleados denunciaron una supuesta interferencia política en las decisiones editoriales, algo que la cadena negó.

Ellison espera ahora la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para que Paramount concrete la adquisición de Warner Bros. Discovery, una operación que podría darle el control de CNN, una cadena que Trump ha criticado durante años por lo que considera una cobertura injusta. La división Antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó el acuerdo el mes pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto después de pronunciar un discurso dirigido a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington SAUL LOEB - POOL

El discurso tuvo lugar en un momento delicado para los medios de comunicación estadounidenses.

ABC, propiedad de Walt Disney (DIS.N), enfrenta dos investigaciones abiertas por parte de la FCC, incluida una que analiza si su programa matutino de entrevistas “The View” violó las normas de igualdad de tiempo al entrevistar a un candidato demócrata al Senado por Texas.

La FCC podría avanzar ya el próximo mes con el proceso para retirar las licencias de las ocho estaciones de ABC propiedad directa de Disney.

Trump señala a los asistentes después de pronunciar un discurso dirigido a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington SAUL LOEB - POOL

Trump ha atacado repetidamente a NBC y a su empresa matriz, Comcast (CMCSA.O), a la que bautizó “Concast” (en un juego de palabras con el término en inglés para referirse a un estafador). El mes pasado abandonó abruptamente una entrevista con la periodista política de NBC Kristen Welker después de calificar a la cadena como “un medio corrupto y parcializado”.

El mes pasado, Comcast anunció planes para dividirse en dos empresas que cotizarán en bolsa mediante la separación de NBCUniversal y Sky. Analistas señalaron que la operación podría convertir a NBCUniversal en un objetivo atractivo de adquisición.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, también investiga a Comcast y a su unidad NBC por sus políticas de diversidad, que según él fueron la base para acelerar las revisiones sobre las estaciones ABC propiedad de Disney.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para dirigirse a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington SAUL LOEB - POOL

La cadena de noticias por cable de tendencia conservadora Fox News, controlada por la familia de Rupert Murdoch, suele transmitir todos los discursos de Trump, aunque también podría haber tenido reservas sobre este mensaje.

En 2023, la cadena tuvo que pagar 787,5 millones de dólares para resolver una demanda por difamación relacionada con la difusión de afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020.

El miércoles, Carr afirmó en una entrevista con NewsNation que consideraba que las cadenas de televisión abierta debían transmitir las declaraciones de Trump.

“Esto es algo que el pueblo estadounidense tiene todo el derecho de poder recibir a través de las ondas de transmisión”, dijo Carr.

Carr no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada el jueves.