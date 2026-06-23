Bucks deben seguir adelante tras traspasar al ícono Giannis Antetokounmpo

MILWAUKEE (AP) — Giannis Antetokounmpo devolvió a los Bucks de Milwaukee a la relevancia y le entregó a la franquicia su primer título en medio siglo como el jugador de mayor impacto en la historia del equipo.

Ahora los Bucks enfrentan el oneroso desafío de rearmarse sin el jugador que cargó al equipo sobre sus anchos hombros durante más de una década.

Los Bucks acordaron, en la víspera del draft del martes, enviar a Antetokounmpo junto con el ala-pívot Bobby Portis al Heat de Miami a cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware y Kasparas Jakucionis, según una persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el movimiento aún no había recibido la aprobación requerida de la liga.

Milwaukee también recibe la selección número 13 en el draft del martes, además de un intercambio de selecciones de primera ronda en 2030, selecciones de primera ronda en 2031 y 2033 y una de segunda ronda en 2033, indicó la persona.

El movimiento deja a los Bucks sin una de las figuras más queridas del deporte en Wisconsin. Los aficionados de Milwaukee observaron con asombro cómo Antetokounmpo pasó las últimas 13 temporadas madurando de un adolescente flacucho a uno de los mejores jugadores del planeta.

El entrenador de los Bucks, Taylor Jenkins, sabía que la partida de Giannis era una posibilidad cuando aceptó el puesto en abril tras la salida de Doc Rivers.

“Naturalmente, sí hablamos de Giannis, de toda la plantilla, de las vías de desarrollo para todos, de cara al futuro”, indicó Jenkins durante su conferencia de presentación el mes pasado. “Porque desde la perspectiva del entrenador, tengo que empezar a formular eso, lo que vamos a hacer, no solo este receso de temporada, sino cuando arranquemos al inicio del campamento de entrenamiento. Así que, naturalmente, (nosotros) hablamos de eso. Tuvimos un gran diálogo, total transparencia”.

Reemplazar a una superestrella querida

Antetokounmpo había pasado toda su carrera con los Bucks, que seleccionaron al joven de 18 años de Grecia con la 15ª elección del draft de 2013. El ala-pívot, elegido nueve veces al equipo All-NBA, lidera a los Bucks en prácticamente todas las categorías estadísticas históricas, incluidos puntos, rebotes, asistencias, tapones, partidos y minutos.

Ganó los premios de Jugador Más Valioso (MVP) en 2019 y 2020. Antetokounmpo regresó de una hiperextensión de rodilla en los playoffs de 2021 para ganar el MVP de las Finales de la NBA tras anotar 50 puntos en el sexto partido para asegurar el título al vencer a los Suns de Phoenix.

Antetokounmpo, de 31 años, había firmado múltiples extensiones de contrato para quedarse en Milwaukee y jugar en uno de los mercados más pequeños de la NBA.

Los Bucks realizaron muchos movimientos de alto riesgo y alta recompensa en un intento por mantener contento a Antetokounmpo y seguir entre los principales aspirantes de la liga. Pero los Bucks nunca pasaron de la segunda ronda de los playoffs después de ganar aquel título de 2021, en parte debido a las lesiones de Antetokounmpo y de otros jugadores clave. Vienen de una temporada de 32-50 que cortó una racha de nueve apariciones consecutivas en los playoffs.

Esos grandes golpes que dieron para seguir siendo competitivos con Antetokounmpo harán aún más difícil reconstruir sin él.

Ante la posibilidad de una reconstrucción larga

Incluso después de concretar este traspaso bomba para recuperar parte del capital del draft, Milwaukee no tiene selecciones de primera ronda en 2027 ni en 2029.

Los Bucks cedieron múltiples selecciones de primera ronda en el canje de 2020 que llevó a Jrue Holiday a Milwaukee y en el acuerdo de 2023 con el que adquirieron a Damian Lillard. Holiday desempeñó un papel clave en el título de 2021 antes de salir de Milwaukee en el traspaso por Lillard.

Lillard fue cortado tras romperse el tendón de Aquiles en una derrota de primera ronda de los playoffs de 2025 ante Indiana, un movimiento que permitió a los Bucks firmar al pívot Myles Turner, exjugador de los Pacers.

Los Bucks necesitan encontrar activos importantes con sus dos selecciones de lotería el martes, ya que ahora eligen en el 10º y el 13º puesto.

Los Bucks tienen un posible pilar en el escolta Ryan Rollins, quien cumple 24 años el próximo mes. Quizá un nuevo cuerpo técnico obtenga más de Turner, cuya producción bajó en su primer año en Milwaukee.

Este traspaso le da a Milwaukee una inyección de juventud mientras inicia un nuevo capítulo.

Herro es oriundo del área de Milwaukee y fue All-Star en 2025; ha promediado al menos 20 puntos por partido en cada una de las últimas cuatro temporadas, aunque las lesiones limitaron al jugador de 26 años a 33 partidos en 2025-26.

Jaquez, de 25 años, promedió 15,4 puntos por partido esta temporada en un rol desde la banca. Ware es un jugador de 22 años y 7 pies de estatura. Jakucionis, de 20, fue la 20ª selección en el draft del año pasado.

Pero esto sigue representando una transición importante para un equipo que se consideraba un aspirante legítimo mientras tuviera sano a Antetokounmpo, quien terminó cuarto o mejor en la votación del MVP cada año de 2019 a 2025 antes de que las lesiones lo limitaran a un mínimo de carrera de 36 partidos esta temporada.

Esta franquicia ya ha pasado por años difíciles. Los Bucks llegaron a las finales de la Conferencia Este en 2001, pero no ganaron otra serie de playoffs hasta regresar a las finales del Este en 2019.

Los aficionados veteranos de los Bucks conocen los desafíos que llegan con la partida de una superestrella.

Kareem Abdul-Jabbar llevó a los Bucks al título de 1971 cuando era conocido como Lew Alcindor y les dio otro campeonato de conferencia en 1974 antes de pedir un traspaso. Los Bucks enviaron a Abdul-Jabbar a los Lakers de Los Ángeles en el verano de 1975, y volvieron a las Finales de la NBA hasta aquella temporada del campeonato de 2021.

Ahora el hombre responsable de esa celebración de 2021 también se va de la ciudad.

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El redactor de baloncesto de AP Tim Reynolds en Miami contribuyó a este informe.

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